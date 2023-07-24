Поставленный Украине F-16 развалился после посадки на львовский аэродром

В ночь на 24 июля на аэродроме «Скнилов» Львовской области Украины произошло ЧП – при совершении посадки у истребителя F-16 отвалилось крыло, шасси и кабина пилота.

– Благодаря слаженным действиям наземных служб и профессионализму лётчика, удалось избежать человеческих жертв. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента, но самолёт не может быть восстановлен, – сообщил официальный представитель ВСУ Валерий Шершень.

По данным украинских СМИ, разбившийся F-16 был выпущен в 1982 году и последующие 30 лет находился в составе ВВС Бельгии. В 2012 году истребитель был списан и передан в военно-исторический музей Брюсселя.

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