На фоне обострения ситуации в Чёрном море РФ провела учения с боевыми стрельбами

После выхода из зернового соглашения РФ предупредила, что все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Украина в ответ заявила, что любые суда, следующие в российские порты, могут стать военными целями. На этом фоне ВМФ РФ заявил о проведении учений с боевыми стрельбами, пишет Bloomberg. В ходе учений корабль выпустил крылатые ракеты по судну-мишени и уничтожил его.



Министерство обороны РФ

Военно-морской флот РФ заявил о проведении в Чёрном море учений с боевыми стрельбами после обмена угрозами с Украиной, в ходе которых обе стороны предупредили, что могут нанести удар по любым судам, направляющимся в порты другой страны, пишет новостное агентство Bloomberg.

Учения в северо-западной части моря были проведены после того, как на этой неделе была прекращена сделка, позволявшая Украине экспортировать часть зерна по безопасным коридорам. С тех пор словесные угрозы между Москвой и Киевом только усилились, что повысило риски для мировых сырьевых рынков и привело к недельному росту цен на пшеницу более чем на 10% из-за проблем с поставками.

В ходе учений корабль выпустил крылатые ракеты по судну-мишени и уничтожил его, сообщило Министерство обороны РФ в пятницу.

Военно-морской флот и ВВС РФ также «отработали действия по изоляции временно закрытого для судоходства района и выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя», говорится в сообщении. Когда именно проводились учения, не уточняется.

После выхода из соглашения РФ атаковала украинские зернохранилища и предупредила, что все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В четверг Украина заявила, что в ответ на это любые суда, следующие в российские порты, могут стать военными целями.

Растущая напряжённость вокруг жизненно важной черноморской торговли повышает риск потрясений на мировых рынках — от нефтяного и базового продовольственного до рынка удобрений. Российская спецоперация на Украине уже привела к серьёзным перебоям в экспорте из Украины, крупнейшего производителя зерна и растительных масел.

Украина уже атаковала российские корабли в Чёрном море: вскоре после начала российской спецоперации в феврале 2022 года она потопила флагманский крейсер «Москва», считает Bloomberg.

Кроме того, в марте 2022 года в порту Бердянска был потоплен десантный корабль и повреждён другой, а украинские ракеты достигли основного пути снабжения Крыма — моста через Керченский пролив.

Однако пока неясно, перейдёт ли на этой неделе обострение словесных угроз в отношении кораблей в реальные действия.

Не имея в своем распоряжении военно-морских сил, Киев использует надводные беспилотники для атак на российские военные корабли, большинство из которых сбивается пушечным огнём.

И хотя оборонительные возможности РФ в северной части Чёрного и Азовского морей весьма значительны, в своём первоначальном предупреждении Москва не уточнила, что именно она будет делать с кораблями, которые попытаются зайти в украинские порты, заключает Bloomberg.

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