 

Белый дом представил законопроект о цифровых паспортах для промышленной продукции

24.07.2023, 8:38, Разное
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Правительство страны намерено значительно улучшить систему предоставления льгот производителям промышленной продукции. В рамках этой инициативы был внесен законопроект в Госдуму, предусматривающий введение цифровых паспортов для товаров. Главная цель этой меры — идентификация однотипной продукции в каталогах, агрегирование связанных с ней данных и облегчение поиска аналогов импортным товарам.

Разрабатываемый механизм обладает большим потенциалом для государства, так как он поможет выявить недостающие позиции и определить приоритеты в области импортозамещения и поддержки отечественного производства. Ранее уже были предприняты попытки «оцифровать» рынок промышленной продукции, но они сталкивались с масштабами и динамичностью сектора. На этот раз же производители сами проявили заинтересованность в попадании в новый реестр.

В рамках переориентации государственной поддержки на ускоренное импортозамещение и развитие отечественной промышленности, правительство представило пакет поправок к закону о промышленной политике. Главная задача изменений — упростить процесс подтверждения происхождения продукции в РФ и обеспечить доступ производителей к мерам господдержки. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что новый законопроект значительно упростит подтверждение факта того, что продукция была изготовлена в РФ.

Согласно документу, будущий цифровой паспорт промышленной продукции будет содержать технические характеристики товара, информацию о классификации, поставщиках, производителях, импортозамещающих аналогах, а также сертификаты соответствия, логистические характеристики и другую важную информацию. В отличие от предыдущих реестровых механизмов, представленный паспорт будет динамическим инструментом идентификации однотипных товаров, работ и услуг. Это поможет избежать создания дубликатов, так как система будет уведомлять, если паспорт для продукта уже существует.

Представители Министерства промышленности и торговли пояснили, что информация, содержащаяся в цифровых паспортах, будет доступной для пользователей как государственных, так и частных электронных торговых площадок. Это улучшит релевантность продаж и повысит конверсию. Кроме того, государство сможет собрать большой объем данных для анализа, что позволит выявить недостающие позиции, определить порядок импортозамещения и эффективно осуществлять функции госуправления и контроля. Также в планах внедрить маркировку российской продукции с использованием QR-кода, который будет содержать информацию о товаре из государственной информационной системы промышленности.


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