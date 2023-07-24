 

Мнение: О новом ударе по центру принятия решений… Не ждали?

24.07.2023, 8:20, Разное
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Звуки моторчика в ночной тишине, подозрительные хлопки и вспышки, вой сирен автомобилей экстренных служб — ко всему этому уже не привыкать в одной европейской столице. Таковы реалии, практически будни. Обычное тревожное утро.

Но в этот раз и правда вышло «нечто особенное». Чему так сложно подобрать слова…

Но вначале — контекст.

По мнению некоторых телеграм-экспертов, удары по нефтехранилищу и складу боеприпасов в Крыму #Украина нанесла в минувшую субботу при помощи двух британских крылатых ракет Storm Shadow. «Произошедшее стало первым случаем применения дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории Республики Крым», — утверждает канал «Рыбарь» Михаила Звинчука, считающийся близким к МО РФ. А ТГ-канал «Военный осведомитель» напоминает, что что ранее министр обороны Сергей Шойгу обещал «незамедлительно» ударить по центрам принятия решений на Украине в случае подобной атаки.

И вот…

«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным #СМИ, один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте. Был повреждён дом №17, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил он. «В одном из зданий выбиты стёкла. На месте работают экстренные службы», — писал Telegram-канал 112. Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области у дома №18 было перекрыто, сообщил Дептранс Москвы.

Второй беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачёва, дом №15. «Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили ТАСС в экстренных службах. Согласно данным «Яндекс.Карт», в этом же здании находится магазин компании «Леруа Мерлен».

«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы оба украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресечённой террористической атаки киевского режима пострадавших нет», — говорится в сообщении Минобороны России.

Его здание на Фрунзенской набережной, 22, похоже было целью одного из «подавленных и потерпевших крушение» украинских БПЛА. Во всяком случае, от места падения беспилотника до Национального центра управления обороной РФ — всего лишь пара сотен метров.

По сведениям Интерфакса, около мест падения дронов «в окрестных зданиях были выбиты стёкла и частично повреждена кровля». Кроме того, в Москве, на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва, перекрыто движение автотранспорта, водителей просят выбирать маршруты объезда. В целом, можно сказать, обошлось, удар как таковой не вышел…

Но теперь ответный ход уж точно на стороне Сергея Шойгу, для которого попытка ударить по стратегическому оборонному объекту — явный вызов.

Чем же он ответит?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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