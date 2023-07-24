Психосоматика женского здоровья – полезные практики и упражнения

Представленные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) статистические данные свидетельствуют, что от 42% до 48% всех пациентов, обращающихся к терапевтам, относятся к группе психосоматических больных. И большинство из респондентов – женщины. Ответ на вопрос на поверхности. Практически каждая женщина ежедневно сталкивается с немалым количеством переживаний, ответственности, волнений и боли. Психосоматика — направление в медицине и психологии, которое изучает, как чувства и переживания влияют на физическое здоровье.

Среди психологических причин, которые могут приводить к болезням, являются всевозможные негативные события, нехватка положительных эмоций, сильные или затяжные стрессы. Злость на мужа, который не помогает в быту. Раздражение на свекровь, потому что она постоянно лезет в семью со своими нравоучениями. Или на начальника, который придирается к мелочам.

Как же справляться со стрессом, проблемами и болью, чтобы сохранить здоровье или улучшить его? Важно помнить, если вы испытываете какие-то негативные эмоции, их важно выражать, проживать, не копить в себе. Наши эмоции имеют свойство накапливаться, если “молчим” в ситуациях, когда внутри все бурлит от возмущения, раздражения, обиды, злости и других чувств и эмоций. И откладывать свой отпечаток в болезнях на теле.

Самые распространённые психосоматические заболевания: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, гипертония, нейродермит, экзема, нервный зуд, гипертиреоз, новообразования по женской части, частые респираторные заболевания, желудочно-кишечные расстройства, например, синдром раздраженного кишечника, мигрень и головные боли, сердечные боли и т.д.

Случается так, что в моменте вы не могли выразить свои эмоции, потому что не знали, как это сделать экологично или это было не уместно. Чтобы вы могли проживать такие накопившиеся эмоции, рекомендую следующие полезные практики и упражнения

Как выразить гнев . Не откладывайте выражение злости “на потом”. За ночь чувства успеют уйти в тело и наутро станет легче, но это ощущение обманчиво — так накапливается негатив. Напишите своему обидчику письмо злости, пока ситуация свежа и вы помните все детали. Не стесняйтесь в выражениях и делает с письмом то, что пожелаете: сожгите, порвите на клочки, скомкайте и выкиньте, утопите или смойте в унитаз.

Как прожить обиду . Обиду могут подсветить болезни пищеварительного тракта, в частности, толстого кишечника. По сути, ситуация уже произошла и проблему можно решить на месте (высказать своё недовольство, найти компромисс и закрыть вопрос), но часто выбор делается в пользу — “затаю обиду”, “еще припомню”. И вот, вы уже носите внутри то неприятное, что никак не можете “переварить”.

Выпишите на лист бумаги свои обиды. Постарайтесь вспомнить всех от родных и близких до случайного прохожего, который отдавил вам ногу в автобусе 15 лет назад. Вы удивитесь, каким внушительным может оказаться список. Обратите внимание: многих из этих людей нет в вашей текущей жизни, а вы до сих пор носите в себе обиду. С каждым обидчиком можно поговорить, представить его напротив себя и рассказать о своих чувствах и о том, как бы Вам хотелось, чтобы закончилась та ситуация, а затем простить его/её от всего сердца. Безусловно, эта практика может занять некоторое время, но только вы решаете, нужен ли этот груз прошлых обид в вашем настоящем? Хотите ли вы тащить его с собой в будущее?

Страх . Упражнение “Крик” — применять, если случилась ситуация, в которой вы были напуганы, но в моменте действовали и на чувства времени не было. Зажмите рот рукой и вдоволь покричите. Или сделайте это, используя подушку. Обстановка должна быть комфортной для вас, чтобы вы могли выражать ужас, страх, панику через крик настолько громко и долго, насколько это необходимо. Можно выполнить упражнение в ванной комнате. Если есть возможность выехать на природу (горы, лес, парк), где вы будете одни – сделайте это; представьте ситуацию, в которой испытали страх, и как следует прокричитесь — выпустите эмоции через тело.

Относитесь к себе с пониманием и любовью. Если вы чувствуете, что негативные эмоции захлестнули ваш разум и тело, появляется различная симптоматика заболеваний — вы всегда можете воспользоваться помощью психотерапевта или обратиться к бесплатным материалам в сети интернет. Помните, каждая выраженная эмоция — это вклад в здоровье души и тела.