В пещере во Вьетнаме регулярно видят рептилоидов

В начале 1990-х годов во Вьетнаме была случайно обнаружена пещера Шондонг (Hang Son Doong), которую ныне называют самой крупной пещерой в мире.

Пещера расположена в провинции Куангбинь, в национальном парке Фонгня-Кебанг, примерно в 500 километрах к югу от Ханоя. Это место и до обнаружения пещеры Шондонг было известно своими длинными и обширными пещерами, которые до сих пор почти не исследованы.

Общий объем пещеры Шондунг оценивается в 38,5 миллионов квадратных метров. Некоторые внутренние пустоты достигают в высоту 200 метров и 150 метров в ширину и по этой части пещера тоже считается рекордсменом.

Возраст пещеры Шондонг приблизительно оценивают в 3 миллиона лет. Исследователи пока прошли по ней на 6,5 км, но утверждается, что пещера куда длиннее.

Вскоре после обнаружения пещеры Шондонг пошли слухи о том, что местные жители видят возле нее странных существ. Они описывали их как человекоподобных, но с чертами рептилий, и утверждали, что существа живут где-то в глубинах пещеры и что они видели как эти существа иногда выходят наружу.

Это подозрительным образом стыкуется с историями американских солдат времен Вьетнамской войны, которые видели в джунглях “ужасных людей-рептилий”.

В 1970 году одна из военных частей США базировалась в Южном Вьетнаме недалеко от пещер Фонгня-Кебанг. И однажды солдаты заметили у входа в одну из пещер двухметрового “прямоходящего гуманоида-ящера”. Они тут же открыли по нему огонь, но когда после расстрела подбежали к этому месту, то не нашли там ни тела, ни следов крови.

Эту историю рассказал один из солдат на правах анонимности и утверждал, что официально этот инцидент не был подтвержден и что о нем решили просто замалчивать.

Большая вьетнамско-британская исследовательская группа изучила пещеру Шондонг в 2009 году, а в 2013 году пещера открылась для туристических экскурсий. И сразу же стали появляться сообщения о том, что люди видели в пещере странных рептилообразных гуманоидов.

Утверждалось даже, что один из туристов пропал без вести, так как был похищен этими существами.

В 2015 году всплыла мутноватая черно-белая фотография, на которой, как утверждал автор, было заснято “дьявольское существо”, которое он заметил во время посещения пещеры Шондонг.

Очевидец уверял, что у существа было тело как у человека, но лицо больше походило на морду ящерицы или дракона.

К слову, легенды о людях-рептилиях (или людях-змеях), которые живут в подземных пещерах, известны во в многих странах. К примеру в Куско, Перу, рассказывают, что под землей проходит большая сеть туннелей, в которых обитают странные существа, связанные со змеиным божеством Амару.

Когда-то давно входы в эти туннели можно было найти, но затем власти Куско решили, что людям заходить туда очень опасно и отдали приказ запечатать все входы.