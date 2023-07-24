Большие кошки продолжают гулять по Шотландии и убивать овец

За десятки лет в Шотландии было зафиксировало более 1300 случаев наблюдения крупных хищников, похожих на кошек. И, по-видимому, именно эти кошки нападают на местных овец, разрывая туши на части.

На прошлой неделе два жителя деревни Брайдекирк увидели, как большая черная кошка “размером с лабрадора”, крадется по краю поля, а потом куда-то исчезает.

Пол Макдональд, глава шотландской исследовательской группы Big Cat, который уже направил полевого исследователя в район Брайдекирка, говорит, что предварительные результаты могут указывать на черного леопарда (пантеру).

“Мы убеждены, что это был подлинный случай наблюдения и что это представляет для нас интерес, учитывая размер кошки и ее описание”, – говорит он.

На фото, сделанном жителями Брайдекирка, в самом деле видна черная кошка, похожая на пантеру, крадущаяся по полю. Правда о ее размерах судить сложно, так как рядом нет никаких ориентиров.

В Шотландии и некоторых районах Англии загадочных больших кошек (зачастую черного цвета) видят уже на протяжении нескольких десятилетий. И до сих пор нет никаких явных доказательств того, что это в самом деле реальные леопарды или ягуары, сбежавшие из цирков или частных зоопарков, или что-то иное.

Ходят слухи, что на самом деле в Шотландии обитает уже довольно крупная популяция леопардов, просто они живут в горных малолюдных районах, поэтому лишь изредка попадаются на глаза людям.

С 2015 по 2016 годы эти большие черные кошки убили по меньшей мере 36 овец. Исследователям группы Big Cat удалось заполучить 86 страниц отчетов и переписки с фотографиями от полиции Шотландии. На фото были засняты разодранные на части туши овец и было указано, что это совсем не похоже на работу лис или птиц-падальщиков.

В апреле 2019 года неназванный очевидец наблюдал “кошку, похожую на рысь” недалеко от Монтроуза. В своем письме он описывал, что она была размером с его собаку, породы лабрадор.

“Задние лапы и грудь у этой кошки были намного более выраженными, а хвост был мускулистый и короткий, длиной в 4-5 дюймов. Над верхушками ушей торчали маленькие пучки шерсти”.

В ноябре 2018 года была обнаружена туша овцы, которую какой-то хищник, видимо очень сильный, проволок на 18 метров вверх по склону скалы.

Один из полицейских рассказал исследователям о множестве поступающих сообщений о наблюдениях крупных кошек и их активности на северном побережье Шотландии:

“Я видел, когда с холма привезли овцу с двумя следами от уколов на передней части ее правого плеча и двумя сзади. Раны находились на расстоянии более трех дюймов друг от друга”.

На других тушах убитых овец были также зафиксированы следы больших “проколов”, доходящих до костей.

По состоянию на 2020 год, 320 диких кошек, включая 11 львов, восемь тигров, 11 леопардов, 18 пум, 10 гепардов, 2 лигров (гибридное потомство льва и тигра) и 1 ягуара, в настоящее время содержатся в частных зоопарках Великобритании. Эксперты не исключают возможность, что загадочные пантеры Шотландии могут происходить от диких кошек из этих зоопарков.

“Незаконная торговля экзотическими видами существовала всегда. Я думаю, что это почти невозможно искоренить полностью. И пока это существует, существуют и связанные с этим проблемы.

Если владельцы могли оказаться в ситуации, где с финансовой или логистической точки зрения эти большие кошки стали непригодными для содержания, то выпуск их в дикую природу – это способ заставить их быстро исчезнуть без необходимости их фактического уничтожения”, – говорит Пол Макдональд.

Хотя наблюдения загадочных больших кошек в Шотландии начались еще в 1940-х, большой скачок в наблюдениях пришелся на конец 1970-х, вскоре после принятия в 1976 году Закона об опасных диких животных, который обязывал иметь лицензию на содержание экзотических домашних питомцев.

Многие владельцы крупных кошек тогда могли решить, что лицензия это дорого, и вместо того, чтобы отдавать своих животных в зоопарк или парк дикой природы, они предпочли бы выпустить их тайком где-то в лесах.

Известен один такой случай, когда в 1980 году фермер из деревни Драмнадрокит, что недалеко от озера Лох-Несс, поймал в ловушку пуму. Быстро стало ясно, что это не дикое животное, а избалованный бывший домашний питомец, привыкший есть уже приготовленную пищу и обожающий поглаживания. Пуме дали кличку Фелисити и увезли в парк дикой природы Хайлденд, где она прожила еще пять лет.

Пол Макдональд говорит, что кем бы ни были шотландские большие кошки, на людей они не нападают, за все время не было ни одного такого случая. Зато убитых овец и оленей достаточно, причем иногда их туши находят на деревьях. Известно, что леопарды любят затаскивать свою добычу на деревья.

Существует всего несколько достоверных фото реально крупных черных кошек в Шотландии. По какой-то непонятной причине очевидцам не удается сделать хорошие снимки. Может быть кошки исчезают быстрее, чем человек достанет телефон, или же эти кошки являются не совсем обычными животными.

Некоторые исследователи аномальных явлений считают, что эти большие кошки приходят из иного измерения или иного мира, именно этим, мол, объясняется, почему их не удается поймать и почему они появляются внезапно словно из ниоткуда и пропадают точно так же.

Этим же они объясняют и наличие очень малого числа следов этих существ. Полиции удалось обнаружить ничтожно малое количество отпечатков в местах убийства овец, в сравнении с количеством таких случаев.