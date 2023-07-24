Генсек ООН и ЮНЕСКО осудили российский ракетный удар по Одессе

Генеральный секретарь ООН решительно осуждает российский ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли мирные жители, а также был поврежден находящийся под защитой ЮНЕСКО Спасо-Преображенский собор и другие здания в историческом центре, являющемся объектом Всемирного наследия.

– Помимо того, что война уносит жизни мирных жителей, совершается очередное нападение на территорию, находящуюся под защитой Конвенции о всемирном наследии, в нарушение Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, – заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжжарик. – Генеральный секретарь обеспокоен угрозой, которую эта война создает для украинского культурного наследия.

Генеральный секретарь, добавил он, настоятельно призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить нападения на культурные объекты, находящиеся под защитой международных нормативных документов. Он также продолжает призывать к немедленному прекращению всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

ЮНЕСКО, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении организации, глубоко обеспокоена и самым решительным образом осуждает «дерзкое нападение» российских войск на ряд культурных объектов в центре Одессы, где находится объект Всемирного наследия «Исторический центр Одессы».

По предварительным данным, в результате нападения погибли как минимум два человека. Был нанесен ущерб ряду значимых культурных объектов, в том числе Спасо-Преображенскому собору – главному православному храму Одессы, основанному в 1794 году.

– Этот акт агрессии произошел всего через несколько дней после серии других нападений, в результате которых пострадали многие объекты культурного наследия во Львове и Одессе, охраняемые Конвенцией о всемирном наследии, – говорится в заявлении ЮНЕСКО.

– Эти возмутительные действия представляют собой эскалацию насилия против культурного наследия Украины, – заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. – Я решительно осуждаю эти нападения и призываю Российскую Федерацию принять конструктивные меры по выполнению своих обязательств в соответствии с международным правом, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта и Конвенцию 1972 года о всемирном наследии.

С 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила факт нанесения ущерба 270 культурным объектам в Украине, включая 116 религиозных объектов.

Генеральный директор ЮНЕСКО посетила Одессу 4 апреля этого года. Она встречалась с руководителями объектов Всемирного наследия и представителями сферы культуры.

– Генеральный директор ЮНЕСКО продолжит взаимодействие с руководителями объектов всемирного наследия, местными и национальными властями для выявления неотложных потребностей, – говорится в заявлении организации. – В ближайшие дни ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба.

В ЮНЕСКО напомнили, что преднамеренное разрушение культурных объектов может быть приравнено к военному преступлению, что признано Советом Безопасности ООН, постоянным членом которого является Российская Федерация, в Резолюции 2347.