 

SHAMAN и Галкин*: что объединяет фаворитов Пугачевой

24.07.2023, 6:20, Новости дня
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Народная артистка СССР Алла Пугачева всегда имела многомиллионную армию поклонников. Особенно она пользовалась популярностью у представителей сильного пола. Только официально певица была замужем пять раз, про краткосрочные романы даже говорить не приходится.

Последним (или крайним) избранником Примадонны стал некогда популярный в России комик Максим Галкин*, который нынче сменил ориентацию (политическую) и выступает с популистскими лозунгами и критикой в адрес нашей страны.

В самой России сегодня в почете совершенно другие артисты – настоящие патриоты своей страны: Александр Буйнов, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Лариса Долина и, конечно, Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.

Однако, несмотря на принципиальную разницу в политических взглядах, Максим Галкин* и SHAMAN имеют много общего. К примеру, артистов объединяет любовь к женщинам постарше. Алла Пугачева старше своего мужа на 27 лет.

У автора хита “Встанем” разница с супругой тоже приличная – 13 лет. Кстати, и он в свое время оказался фаворитом Примадонны, но только в творческом плане. SHAMAN принимал участие в проекте Аллы Пугачевой “Фактор А” и в финале получил от нее специальную премию.

Кроме того, и SHAMAN, и Максим Галкин* внимательно относятся к подбору сценических образов, пользуются тоннами косметики и даже красят волосы, что не характерно для большинства мужчин на российской эстраде.

*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ


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