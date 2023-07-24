Рупор кремлевской пропаганды: Иран в ШОС – Врата или вратарь для Западной Азии?

Иран в ШОС: Врата или вратарь для Западной Азии?

После 15 лет ожидания Иран наконец добился значительного результата 4 июля сего года: полного членства в престижной Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), важнейшего на Востоке альянса безопасности.

Это примечательное событие не только делает Иран первой страной Западной Азии в этой мощной азиатской группе, специализированной на безопасности, экономическому и гуманитарному сотрудничеству, но и укрепляет ШОС, включающую Китай, Индию, Россию, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Пакистан и теперь Иран.

Это подчеркивает провал попыток США изолировать своих врагов односторонними наказаниями или «санкциями». ШОС, в зримом противопоставлении Западу, больше не признает эти меры как законные препятствия и взамен решает поддерживать только решения СБ ООН.

Тщетность попыток атлантистов изолировать Тегеран становится еще нагляднее, если вспомнить потрясающее число – 4540 односторонних экономических мер Запада против Ирана.

Провал санкций США

Эти меры, начатые еще указом Т 12170 Картера, заморозившего около 12 миллиардов долларов Ирана 14 ноября 1979 года, не смогли достичь поставленной цели – предотвратить международное сотрудничество с Ираном.

Точнее, можно сказать, США сами помешали себе достичь их цели. Без разбору накладывая санкции на разные страны, сам Вашингтон все больше оказывается в изоляции. Это признала даже министр финансов США Йеллен, которая в апреле этого года предупредила, что:

«Есть риск, когда мы используем финансовые санкции, связанные с ролью доллара, что со временем это может подорвать гегемонию доллара…Разумеется, это вызывает у Китая, России, Ирана желание найти альтернативу».

Сейчас пять из девяти постоянных членов ШОС подвергаются санкциям США или подвергались в прошлом: Иран, Россия, Китай, Индия и Пакистан.

Других эти санкции затрагивают косвенно, что делает их сотрудничество важным в уменьшении ущерба от этих мер. Тщетные попытки изолировать страны, которые подрывают интересы Вашингтона, явно дали противоположный результат, так как ШОС продолжает усиливать связи между этими странами.

Иран: врата Шанхая в Западную Азию

Одна из главных целей ШОС – усиление экономического сотрудничества между странами-участниками, что означает огромные возможности для ранее изолированного Ирана. Участие в ШОС дает Ирану доступ к рынкам Центральной Азии. В сентябре 2022 года Мехди Сафари – заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии, точно назвал это многообещающей возможностью для бизнеса и торговли.

Влияние ШОС в мировой торговле растет с 2001 года – с ее создания, и теперь ее доля с 5,4% в 2001 дошла до 17,5% в 2020, по данным китайской таможенной службы. Еще нагляднее, объем мировой торговли ШОС вырос с всего 667 миллиардов в 2001 году до 6,06 триллионов в 2020.

Несомненно, усиление соперничества великих держав между Китаем, Россией с одно стороны и США с другой играл решающую роль в ускоренном приеме Ирана в ШОС.

Война против России на Украине и рост противостояния Китая США поощряют эти две страны укреплять отношения, включая туда страны, стремящиеся избежать политической и финансовой гегемонии США. Даже дружественные США страны имеют основательные экономические причины противостоять западному давлению, нацеленному на ограничение их связей с Москвой и Пекином.

США считает ШОС враждебным блоком во главе с Китаем и Россией, который бросает вызов господству США после Холодной войны, что еще больше повышает значимость того, что Иран стал первой в ШОС страной Западной Азии.

Это неизбежно вызовет у других стран региона желание последовать примеру Ирана, чтобы укрепить свое положение близостью к поднимающимся державам, или обеспечить разнообразие и широту представительства Западной Азии в ШОС.

Сейчас геополитическое соперничество Китая и России с США выходит за региональные рамки, означая борьбу за влияние и формирование нового мирового порядка на всех континентах. Растущие державы и их организации стараются расширить свою сферу влияния, и прием Ирана в ШОС становится важным стимулом для усиления сотрудничества с Западной Азией.

Принятый в ШОС Иран имеет доступ к около 40% мирового населения, 30% мировой экономики и может служить связующим звеном между ними и Западной Азией.

Более того, ШОС представляет собой около 60% населения Евразии. Учитывая направление экономических отношений между странами ШОС со времен основания, Иран сможет стать путем для привлечения в Западную Азию многомиллиардных проектов, способствующих экономическому росту.

Коллективная безопасность ШОС

Членство Ирана в ШОС таже влияет на его возможности в обеспечении региональной и евразийской безопасности, особенно учитывая три главных цели ШОС в сфере безопасности: борьба против терроризма, сепаратизма и экстремизма, как обозначено в главе 1, части 3 Устава ШОС.

Иран продемонстрировал свою способность и решительность в борьбе против терроризма в своих границах, распространяя свои меры безопасности на соседние страны, и противостоя террористическим группам за границей.

Сотрудничество Тегерана с правительствами в Дамаске и Багдаде против террористов, и его успехи в поражении ИГИЛ и других террористических групп -показатели эффективности военных и политических сил Ирана в установлении безопасности в регионе.

Вступление Ирана в ШОС, таким образом, может усилить коллективные возможности стран ШОС в противостоянии терроризму по всей обширной территории ШОС. В обращении к 23 сессии Совета глав государств ШОС, совпавшей с официальным приемом Ирана в ШОС, президент Ирана Раиси подчеркнул готовность Ирана поделиться опытом и возможностями в рамках ШОС, с целью создать регион свободный от терроризма, экстремизма и сепаратизма.

Иран теперь включен в Антитеррористическую региональную структуру ШОС, созданную в соответствии с 10 главой устава ШОС, укрепляя свою безопасность и военное сотрудничество против терроризма, экстремизма, контрабанды оружия и киберугроз.

Также Иран теперь сможет участвовать в совместных военных учениях, как «Учение мирной миссии», развивая оборонительные связи со Средней Азией, Россией и Китаем. Это расширит экспорт иранских вооружений, особенно дронов, в страны Средней Азии.

Израильская газета Jerusalem Post после принятия Ирана в ШОС отметила, что «растущая озабоченность распространяется по западному миру, прежде всего из-за многосторонних последствий усиления военных связей Ирана с Россией и Китаем».

Ограничения Совбеза ООН на продажу иранских баллистических ракет истекают в октябре, и Иран получит еще больше свободы в торговле оружием со странами ШОС, к вящему беспокойству атлантистов.

Тегеран как вратарь Западной Азии

В соответствии со статьей 16 устава ШОС, прием нового члена в блок требует единогласного одобрения всех постоянных членов, что означает право вето. В прошлом прием Ирана был отстрочен из-за возражений Таджикистана, основанных на обвинениях, что Иран послал бойцов в эту страну во время гражданской войны в 1990-х. Эти проблемы были решены, поэтому Иран вошел в ШОС.

Страны Западной Азии все больше стремятся присоединиться к организациям во главе с Пекином и Москвой, такие как BRICS и ШОС. Они не желают монополии Ирана на представительство стран Западной Азии в этих блоках, образующих противовес западным организациям.

Сейчас в ШОС на правах «партнера по диалогу» состоят 6 стран Западной Азии: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Турция, и Египет из Северной Африки. Для перехода к полному членству этим странам нужно согласие Ирана, что дает ему рычаги в отношениях с региональными соперниками. Москва и Пекин явно приняли это во внимание, когда пригласили в ШОС Иран как первую страну Западной Азии.

Геостратегическое влияние Ирана

Членство Ирана в организации, во главе которой Китай и Россия также помогает этим державам укрепить их присутствие в Западной Азии, поддержав их в геостратегическом равновесии против США в регионе.

Несомненно, среди самых напуганных приемом Ирана в ШОС – израильское оккупационное государство, учитывая рост возможностей Иран в оборонительном и военном сотрудничестве со странами ШОС.

Кроме того, прием Ирана в ШОС послужит стимулом для его региональных соперников искать членства в ШОС, опасаясь нарушения баланса сил в регионе. Так что право вето Ирана станет его козырем, который он сможет применить для усиления своего влияния на поведение других стран, желающих войти в экономический центр и центр безопасности в Азии.

(с) Мохамад Хасан Свеидан

https://new.thecradle.co/articles/iran-in-the-sco-gateway-or-gatekeeper-to-west-asia – оригинал на английском

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