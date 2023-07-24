Каждый третий работающий в Германии имеет проблемы с финансированием текущих расходов

Инфляция серьёзно осложнила жизнь тех, кто может рассчитывать лишь на зарплату, чтобы оплачивать свои ежедневные потребности. Merkur сообщает, что каждый третий работающий немец заявил о финансовых трудностях из-за высоких цен. При этом обещанную правительством компенсационную инфляционную премию рассчитывает получить лишь каждый второй.



AP

Последствия высокой инфляции затрагивают в Германии практически каждого. Издание Merkur сообщает, что «почти треть работников в Германии, по их собственным оценкам, достигли своего финансового предела из-за значительно более высоких цен». Почти каждый пятый (21%) работающий заявляет, что ему «скорее не удаётся» оплачивать текущие расходы на проживание. 8,5% работающих уверенно отвечают, что им «совершенно не удаётся» себя обеспечивать несмотря на то что они имеют работу.

Опрос проводил аналитический центр YouGov по заказу Postbank. Было опрошено 1 тыс. человек. Исследование показало, что особенно трудно тем, кто зарабатывает меньше €2,5 тыс. В этой группе почти каждый второй (43%) не может «свести концы с концами» из-за высокой инфляции. Для сравнения среди тех, кто получает больше €2,5 тыс. таких вдвое меньше (22%).

«Инфляция — это не только экономическая, но и социальная проблема. Те, у кого самые низкие доходы, больше всего страдают от роста цен. В этом отношении также может иметь смысл повышение заработной платы, особенно для этих групп», — констатирует Ульрих Штефан из Postbank. «Однако необходимо позаботиться о том, чтобы совокупный спрос не повысился из-за более высокой заработной платой. Потому что это, в свою очередь, ведёт к росту цен», — цитирует Merkur банковского специалиста.

Почти каждый второй (53,6%) в Германии рассчитывает на то, что его зарплата увеличится в ближайшие месяцы. Однако, среди тех, кто заявил о проблемах с финансированием своих ежемесячных расходов таких только 43,6%. Освобождённую от налогов компенсационную премию за инфляцию, также получили ещё не все работники. 48,8% заявили, что не имеют перспектив получить такую премию-компенсацию, так как его работодатель отказался её выплачивать. 24,5% уже успели такую премию получить, а 18,7% ещё только ожидают её получение.

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