Мнение: О жизни мигрантов в России… Новая угроза русским?

А вот и свежая криминальная #статистика подоспела — за первое полугодие. И она не оставляет камня на камне от двух основных тезисов «защитников» трудовой миграции: первый — в Россию на заработки едут почти исключительно трудолюбивые, боязливые и законопослушные гастарбайтеры, и второй — такие трудовые мигранты сами становятся жертвами преступлений, а потому во многих случаях они всего лишь «защищают себя».

Но вот что говорят цифры на самом деле.

Мигранты за первые шесть месяцев 2023 года совершили на территории РФ более 22 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это следует из материалов статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС. При этом, по данным МВД России, 18,4 тыс. преступлений совершили граждане стран СНГ, что на 6,5% больше, чем годом ранее. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Тут адвокаты дьявола миграции могут заявить, что в России за полугодие в среднем регистрируется почти миллион преступлений, так что на мигрантов приходится 2,3% преступности. А остальное, мол, это всё «свои», домашние. Но это лукавое заявление.

Численность трудовых мигрантов оценить в России довольно сложно. Например, по официальным данным, их должно было в этом году прибыть в РФ почти 124 тысячи. Но только за первый квартал 2023 года в Россию въехали 1,3 млн трудовых мигрантов. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года и на порядок выше официальных проектировок. А всего численность гастарбайтеров оценивается в РФ в 3 млн чел. Вот и получается, что криминала у коренного населения РФ — только 0,6%, причём заметную часть там занимают банальные ДТП, а у вновь приехавших — почти 0,75%, и основная доля — преступления против личности и/или собственности. Притом что «мигрантская» преступность отличается повышенной латентностью, так что реальные показатели могут быть выше от 1,5—2 раз до 10 и больше.

И вот кому это надо-то?

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