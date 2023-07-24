 

Мнение: Не забудьте закончить подписку!

24.07.2023, 1:05, Разное
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Эх, патриоты…
Читаю в тг-канале фразу “Но ведь у Стрелкова почти 900 тыс. подписчиков…” и вскидываюсь мысленно: как?! Какие “почти”? У него ж 900 С ЛИШНИМ, я сам как-то писал, с сознательным перехлестом, “почти миллион”! Занижает, что ли?!

И полез проверять на его канал в Телеге. Увидел цифру – обомлел: 864 тысячи! Но я-то точно помню – было то ли 920, то ли 930 тыс. – буквально еще три дня назад!

А вот так, выходит. Вот тебе и “рассерженные патриоты”. Наклали в штаны, бедняги. Узнали про арест своего кумира “за экстремизм” – и он почти сотне тысяч подписчиков сразу резко разонравился.

Да и то – каково это, быть подписанным на “экстремиста”? А ну как и всех подписчиков тоже в экстремисты запишут? Не, не, нафиг-нафиг… и отписались.

Храбрость – вот твое имя, Россия.

Источник: Размышления вольного социолога


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