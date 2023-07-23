Мнение: Медведи проходят через русское село

Только что отменено крепостное право в России. Художник Франсуа Пьердон, как можно заметить на приложенной к посту гравюре, верит, что русские держат медведей на правах домашнего скота: типа быков или собак, только медведей. И вправду, было бы довольно практично: медведи сильные, ловкие, могут помочь и в хозяйстве, и на фабрике, и в армии. Перемещать грузы, например, или нападать ночью на лагерь спящих французов…

Увы — медведи за пределами зоопарков почти бесполезны. Довольно умны, но слишком агрессивны и не настолько хорошо обучаемы, чтобы можно было надеяться направить их энергию в мирное русло. Банальный электродвигатель гораздо сильнее прирученного медведя, при этом неизмеримо послушнее.

Вместе с тем, опускать руки рано. С точки зрения современной науки, и медведи, и все остальные животные, и даже люди — это операционная система с набором программ. Если бы мы умели править наш ДНК подобно тому, как мы правим программный код на джаве или питоне, мы бы могли менять себя в очень широких пределах. С технической точки зрения нет принципиальной разницы что исправлять: ошибку в драйвере для принтера или ошибку в системе синтеза важного для организма белка.

Мы потихоньку учимся генетическому хакингу: при помощи системы КРИСПР учёные уже сейчас умеют править ДНК, чтобы лечить бета-талассемию и серповидноклеточную анемию, например. Выглядит это как маленькое чудо — пациенту ставят «патч», и он становится здоровым, так как патч меняет испорченные гены на нормальные (ссылка). С выращиванием новых зубов тоже есть определённый прогресс (ссылка).

Таким образом, повторюсь, когда наши доблестные учёные дизассемблируют генетический код человека и прочих живых существ, мы сможем править живые организмы в очень широких пределах. К примеру, совершенно точно можно будет добавлять в человеческий код куски кода от других живых существ. Отрастить хвост, допустим, поднять качество зрения до орлиного и отключить механизм старения — как у каких-нибудь омаров.

Все нужные для этого открытия учёные уже сделали. Дальше предстоит только муторная и дорогостоящая работа по изучению запутанного легаси-кода, доставшегося нам в наследство от матушки природы, по разработке языков генетического программирования, по созданию библиотек патчей и по документации всего обнаруженного.

Проведу аналогию. Представьте, что на календаре вторая половина XVIII века, и вы приехали во Францию. Лет за 10-15 до вашего визита французский инженер Никола Кюньо поставил паровой котёл на телегу и сделал тем самым её самоходной, чтобы та могла работать артиллерийским тягачом. До появления паровозов остаётся ещё несколько десятилетий, до «Жестяной Лиззи» Генри Форда — более века. Однако грохочущий и изрыгающий клубы пара прототип вы видите уже сейчас, так что вам ясно, что при достаточных вложениях ресурсов можно сделать из этого прототипа нечто более быстрое, надёжное и экономичное.

Если вы нарисуете капитану Кюньо космическую ракету, расскажете про полёт к Луне, он пожмёт плечами, так как летать его телега не умеет. А вот если вы расскажете капитану про автомобиль из 2023, изобретатель достанет лист бумаги и начнёт делать заметки: «поставить крышу и двери, добавить механизм дворников и коробку передач, уменьшить котёл»…

Вот так и с генетическим редактированием. Принципиальный прорыв сделан, наша «паровая телега Кюньо» уже изобретена. Чтобы превратить паровую телегу в автомобиль современного вида, с педалями и рулём, то есть чтобы научиться оптимизировать, вычищать от ошибок и улучшать человеческий геном, глобальные прорывы уже не нужны. Осталось только собрать умных людей в институты и замотивировать их на научный труд.

Теперь вернёмся к медведям из начала поста. Медведи довольно сообразительны. Как шутят работники заповедника Йосемити, мусорные баки никак не удаётся защитить от медведей, так как уровень интеллекта умного медведя и глупого туриста примерно одинаков: если защитить мусорные баки достаточно хитрой защёлкой, некоторые туристы тоже не смогут её открыть.

Коэффициент энцефализации у медведей не очень большой: их мозг весит всего 500 грамм. Поэтому если подправить генетический код, мы можем увеличить размер мозга медведей в несколько раз, ничего особо не меняя в остальном организме — места внутри черепной коробки достаточно. Если при этом сделать мозг медведей сложнее по структуре, можно надеяться, что медведи получат интеллект, примерно соответствующий человеческому. В итоге мы выведем расу разумных медведей, живущих на одной планете с нами, как в русской сказке или в каком-нибудь фантастическом романе. Кстати, сделать медведей говорящими будет, вероятно, сложнее, чем дать им разум — правок в код для этого потребуется внести больше. Но это и неважно, язык жестов и компьютерные переводчики проблему коммуникации решат.

И ещё одно соображение, в качестве завершения поста. Редактировать чужой код довольно дёшево, во всех смыслах. Разработка Скайрима стоила 85 млн долларов, команда из 100 человек работала над игрой более трёх лет. А вот сделать мод для Скайрима можно за один рабочий день — добавить в игру новый шлем, например, или изменить поведение монстра, или сделать своего персонажа вдвое сильнее. Четыре часа на чтение мануалов, один час на создание мода, три часа на доведение мода до ума.

Так и с разумными медведями. Когда человечество разработает инструменты генетического редактирования, затратив на это триллионы юаней и несметное количество человеко-лет научных работников, воспользоваться готовыми инструментами может любой хакер-подросток. Собственно, сложнее будет отловить живого медведя, нежели синтезировать для него повышающий уровень интеллекта укол.