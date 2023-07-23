Не бойтесь проявлять по отношению к себе здоровый эгоизм: Таро-прогноз с 24 по 30 июля

На этой неделе аркан двойка жезлов призывает всех проявлять здоровый эгоизм, а любые советы со стороны стоит пропускать мимо ушей. Для многих людей период с 24 по 30 июля окажется удачным, чтобы отыскать свою собственную нишу. В отношениях с партнером старайтесь избегать недопониманий, а любые разногласия решайте мирным путем. В остальном многое зависит от того, под каким созвездием вы родились.

Овен: тройка пентаклей

В силу отсутствия особого желания или ввиду неопытности Овну в ближайшие 7 дней захочется повалять дурака. Нет ничего плохого в том, чтобы немного отдохнуть, однако если вы будете безответственно выполнять свои обязанности, то рискуете спровоцировать проблемы, преодолеть которые в одиночку будет трудно.

В начале недели Овен может отправиться в деловую поездку или заключить выгодный контракт с партнером. В обоих случаях рассчитывать стоит только на собственные интеллектуальные способности. Можете не сомневаться, что если вы сделаете все идеально, то начальство по достоинству оценит ваши старания.

Телец: восьмерка жезлов

Эта карта Таро олицетворяет вдохновение, которое посетит Тельцов в первой половине недели и подарит им творческий успех. Главное – вовремя разглядеть дарованную судьбой возможность. Тем, кто сомневается в своих силах, стоит проконсультироваться с близкими – они придадут вам смелости.

К середине недели потенциал представителя стихии Огня раскроется в полной мере. Некоторым из Тельцов даже удастся создать настоящее произведение искусства, публикация которого принесет славу и финансовую независимость. Так что не бойтесь поддаться настроению и отправиться в творческий полет.

Близнецы: двойка кубков

Аркан говорит о том, что в ближайшие дни у Близнецов произойдет что-то позитивное на личном фронте. Одинокие представители знака смогут отыскать вторую половинку, окольцованные Близнецы укрепят взаимосвязь с партнером, а карьеристы смогут продвинуться вверх по служебной лестнице.

Ближе к выходным представители воздушной стихии почувствуют моральное и эмоциональное удовлетворение. В этот период крайне важно находиться рядом с близкими и не отказывать себе в желании сделать любимым приятно. Альтернативный вариант отдыха – провести время в компании друзей.

Рак: «Мир»

«Мир» в роли старшего аркана обещает Раку процветание и триумф. Также карта указывает на возможность улучшить свое материальное положение путем нахождения нового источника дохода. Время окажется благоприятным и для поездок делового характера.

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В конце недели могут возникнуть сложности, однако не стоит уделять им особого внимания, поскольку разрешатся они довольно быстро. Тем, кто работал долго и усердно, следует приготовиться к окончанию трудового периода и получению долгожданной награды в виде отпускных.

Лев: «Солнце»

А вот Львов в ближайшие 7 дней ждет перерождение. Прежде всего стоит рассчитывать на глобальные перемены профессионального характера. Наконец вы сможете начать дело, которое будет приносить вам не только хорошие деньги, но и удовольствие. Также одиноких людей ожидают интересные знакомства.

Не отказывайте себе в желании сменить свой образ или купить новую одежду для гардероба. Подобные мелочи помогут вам почувствовать себя обновленным человеком. А если вы вдруг почувствовали, что устали, то просто проведите время на природе, и вас ждет заряд положительной энергии.

Дева: «Суд»

Для Девы карта «Суд» станет олицетворением гармонии между эмоциями и разумом. В скором времени судьба подарит вам благоприятные перспективы, однако воспользоваться ими сполна сможет лишь тот человек, который сохраняет хладнокровие.

Крайне важно поступать так, как велит совесть. Если вы будете пренебрегать общепринятыми нормами морали и нравственности в угоду материальной выгоды, то рискуете получить кармический удар, оправиться от которого полностью не удастся. Также старайтесь не забывать заботиться о родных и близких.

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Весы: рыцарь пентаклей

Весам на этой неделе придется показать окружающим весь свой профессионализм и трудолюбие. Усердие и упорство помогут вам в значительной степени продвинуться к намеченной цели. Главное, не бойтесь взять на себя ответственность и выйти за рамки зоны комфорта.

В конце недели ситуация слегка стабилизируется, поэтому у Весов появится возможность устроить себе небольшой отдых. Если вы хотите прославиться, то проводите больше времени с коллегами вне рабочей обстановки. Однако не забывайте о том, что выходные не лучшее время, чтобы думать о работе.

Скорпион: семерка пентаклей

Скорпиона, который проявит настойчивость в ближайшие 7 дней, ждет достойная награда. Единственное, что вам может помешать, – это принятие поспешных решений. Особенно внимательно стоит относиться к тому, что вы думаете о других людях, ведь не всегда первое впечатление является верным.

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Во второй половине недели Скорпион может почувствовать, что его эмоциональных сил не хватает для того, чтобы достигнуть поставленной цели. В этом случае на помощь придет общение с близкими друзьями и родственниками. Также не отказывайтесь от возможностей завести новые знакомства – они будут кстати.

Стрелец: «Шут»

Аркан «Шут» описывает человека, который пытается ухватиться за все сразу, но при этом не может довести большинство дел до логического конца. Карта призывает Стрельцов рационально распоряжаться своими ресурсами (как материальными, так и временными), чтобы избежать затруднений.

Импульсивные и необдуманные поступки могут привести Стрельца на порог бедности. Чтобы этого не случилось, стоит воздержаться от совершения крупных денежных трат на этой неделе. Любые сделки, связанные с продажей недвижимости, также рекомендуется перенести.

Козерог: пятерка жезлов

Представителей стихии Земли этот аркан призывает постоять за себя во время конфликта, который назревает в рабочей сфере. В противном случае вы рискуете быть несправедливо осуждены, потерять репутацию и даже часть дохода.

Не исключено, что свою правоту Козерогу придется доказывать и дома. Однако если вы долгое время поддерживали с родными хорошие взаимоотношения, то даже сложную ситуацию можно будет обернуть в свою пользу. Просто покажите близким людям, что вы действительно их любите и цените.

Водолей: тройка жезлов

Довольно благоприятный аркан для любого, кто стремится достигнуть успеха в профессиональной сфере. Все, что потребуется от Водолея – просто следовать заранее намеченному пути. Можете не сомневаться, что все задуманное сбудется, если вы не станете опускать руки перед трудными задачами.

А вот в семейной жизни у Водолея может начаться кризис, причиной которого станет неумение находить баланс между отдыхом и работой. Чтобы чаша терпения второй половинки не переполнилась, постарайтесь провести с ней хотя бы немного времени, например устройте романтическое свидание.

Рыбы: «Жрица»

В скором времени в жизни Рыб произойдут глобальные перемены, которые назревали уже давно. Однако на этой неделе вы можете лишь подготовиться к происходящему. Можете не сомневаться по поводу того, что изменения будут позитивными.

Также «Жрица» призывает Рыб больше доверять своему внутреннему голосу. Проявив внимание к мелочам, вы сможете создать для себя перспективные возможности. Любое доброе дело, которое будет совершено на этой неделе, вернется к вам в троекратном размере.