Ногти латте – будущий тренд осени 2023, выводящий нейтральность на новый уровень: особенности маникюра

Латте-ногти — тренд маникюра осени 2023 года, выводящий нейтральность на новый уровень. Это идеальный способ добавить теплых, нейтральных тонов в создаваемый образ.

Идеальный оттенок цвета латте для этой тенденции включает в себя теплый нюдовый лак. Это довольно универсальный цвет, который можно использовать для создания самых различных образов. Вот несколько отличных вариантов маникюра.

Коричневый лак для ногтей

Лучший способ получить точный оттенок латте — выбрать светло-коричневый лак.

Такой цвет ногтей просто идеально сочетается вместе с загаром и делает образ действительно потрясающим и ярким.

Латте с завитками

Благодаря молоку и пене латте обычно имеет интригующий закрученный вид. Именно поэтому, можно добавить довольно интересный закрученный дизайн в свой маникюр.

Завитки могут быть абстрактными, именно поэтому не стоит беспокоиться о том, чтобы они выглядели идеально. Нужно просто придерживаться цветовой гаммы латте. Можно также добавить довольно интересные художественные аспекты в свой маникюр.

Окунуть ногти в пену

Довольно высокая и густая пена, которую имеет традиционный латте, как правило, молочно-белая. Именно поэтому, ее можно использовать в качестве источника для создания красивого и стильного маникюра.

Чтобы сделать нейл-арт просто потрясающим, стоит обратить внимание на молочно-белые лаки для ногтей. Это позволит придать образу нотку гламура.

Поэкспериментировать с омбре

Дизайн ногтей с эффектом омбре — это идеальный способ продемонстрировать все аспекты латте при создании динамичного маникюра.

Нужно выбирать оттенок светлее или темнее, когда переходите от одного ногтя к другому. Стоит подумать о том, чтобы только один ноготь на руках был коричневым, следующий имел оттенок латте и так далее.

Латте с тыквенными специями

Нет ничего более подходящего для осени, чем классический латте с тыквенными специями.

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Если хочется создать такой дизайн маникюра на своих ногтях, то стоит выбрать теплый оранжево-нюдовый лак. Это позволит выглядеть действительно потрясающе и стильно.

Добавить немного искусства

Если ​ хотите напрямую показать, что дизайн ногтей напоминающий латте, стоит сделать это с помощью рисунков, вдохновленных кофе, и даже слов.

Начинать стоит со светло-коричневой основы, а затем добавить узор, вдохновленный чашкой кофе, зернами эспрессо и, возможно, даже включить в дизайн слова «Я люблю кофе». Это позволит сделать свой нейл-арт действительно потрясающим и очень стильным.

Использовать френч в стиле латте

Можно легко воплотить в реальность довольно нестандартную идею французского маникюра. Для этого стоит просто сделать френч в стиле латте.

Более теплый французский маникюр будет выглядеть утонченно, модно и он действительно идеально подходит для осени. Можно использовать разные цвета лака для ногтей в стиле латте для каждого френча, например, коричневый, желтовато-коричневый, бежевый и молочно-белый.

Ногти с блеском

Можно добавить немного гламура, если добавить на ногти немного блеска. Для этого стоит выбрать коричневые тона и оттенки латте.

Маникюр с узором

Чтобы ногти выглядели просто фантастически, можно добавить красивый рисунок. Например, можно повторить рисунок как на настоящем латте.

Все эти варианты маникюра выглядят действительно потрясающе и помогают сделать создаваемый образ ярким, стильным, эффектным и запоминающимся.