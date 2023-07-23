Ранний завтрак снижает риск заболевания диабетом

Исследования показывают, что ранний завтрак может существенно снизить риск развития диабета второго типа. Это связано с тем, что нарушение биоритма пищевого приема и длительное ночное голодание могут оказывать негативное воздействие на функцию поджелудочной железы и метаболический процесс организма в целом.

Один из главных факторов, влияющих на развитие диабета второго типа, это инсулинорезистентность – снижение чувствительности клеток организма к инсулину. При раннем завтраке организм получает достаточное количество энергии и питательных веществ, что помогает улучшить метаболические процессы и снизить риск развития инсулинорезистентности.

Также ранний завтрак влияет на циркадные ритмы организма, которые участвуют в регуляции обмена веществ и секреции инсулина. Поэтому регулярные и полноценные приемы пищи в начале дня способствуют лучшей работе поджелудочной железы и снижению нагрузки на нее.