Мнение: Радужный директоропад, Госдеп попал под каток цензуры и искусственный интеллект Байдена

1. В США начали массово увольнять «директоров по разнообразию и инклюзивности», чьей задачей был набор сотрудников в квоту из расовых и прочих меньшинств. Два-три года назад, на пике движения БЛМ, большинство крупных американских компаний выполнило требования активистов-погромщиков, показательно расширив полномочия повесточных комиссаров из отделов кадров. Теперь, когда ажиотаж спал, компании начали потихоньку избавляться от паразитов (ссылка).



К сожалению, не все корпорации могут себе позволить здравый смысл — их топ-менеджмент зачастую больше боится травли в СМИ, нежели красных цифр в бухгалтерской отчётности. Хуже всего дела обстоят с промышленностью грёз, выпускающей кино и сериалы. Студии Disney, Neftlix и Warner Brothers в последние несколько лет заправляют кино таким густым соусом из навязчивых меньшинств, что это выглядит уже карикатурно.

Даже глубоко заражённая повесточкой американская публика отказывает жрать помои. «Толерантные» ленты делают плохие сборы, студии несут убытки. Один только Дисней потерял около миллиарда долларов на последних фильмах (ссылка).

На мой взгляд, оно и к лучшему. Деградация важного крыла пропаганды США принесёт в итоге пользу всему человечеству, пусть даже мы и будем скучать по золотому веку американского кино.

2. Антироссийская цензура в западных СМИ доходит до смешного. Она лютует настолько, что от неё пострадал даже Госдеп США (ссылка):



ФБР совместно с СБУ удаляло «пророссийские аккаунты» в соцсетях, при этом под ограничения подпадали американцы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на доклад юридического комитета палаты представителей.

Утверждается, что Украина отправляла американской спецслужбе списки профилей, якобы «распространявших российскую дезинформацию». Их передавали платформам и просили «принять меры», которые они «сочтут нужными».

В докладе ФБР обвиняется в том, что оно не проверяло должным образом учётные записи в соцсетях. Обе службы, например, помечали как «пророссийские» настоящие аккаунты американцев, в том числе официальную русскоязычную страницу Госдепа.

Ранее утёкшие данные Twitter показали, что ФБР помогало Киеву цензурировать в Twitter публикации российских журналистов и СМИ, включая RT.

3. Американский президент Байден, который недавно укрепил свой имидж «сонного Джо», почти уснув во время встречи с президентом Израиля (ссылка), решил подправить свою репутацию шуткой на модную тему (ссылка):

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пошутил, что он — искусственный интеллект.

«”Я — ИИ”, — заявил он перед мероприятием на соответствующую тематику.

Журналисты встретили слова американского лидера смехом.

Возможно, для американцев и вправду было бы лучше, если бы во главе США стоял искусственный интеллект. Зачитывать речи по бумажке роботы умеют явно не хуже Байдена, позорятся они при этом реже.