 

Собираем базовую косметичку: что нужно для простого макияжа

23.07.2023, 21:20, Разное
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Независимо от того, придерживаетесь ли естественного макияжа каждый день или хочется выглядеть гламурно на мероприятии, стоит иметь определенные предметы первой необходимости в косметичке, чтобы всегда выглядеть привлекательно. Вот что потребуется для выполнения макияжа.

Консилер

Это одно из тех основных средств макияжа, которое нужно всегда иметь при себе. Стоит выбрать кремообразную формулу, которая скроет круги под глазами и нежелательные пятна.

Тональная основа

Это основа любого макияжа. Но совсем не обязательно наносить его на все лицо. Просто стоит нанести в местах, где есть неровный тон кожи или обесцвечивание.

Если не нужно слишком плотное покрытие, то можно использовать тонированное увлажняющее средство.

Румяна

Когда дело доходит до выбора румян, стоит выбирать теплый тон, который добавит всплеск цвета яблочкам щек. Это поможет немного оживить цвет лица.

Полупрозрачная фиксирующая пудра

Это поможет закрепить макияж и предотвратить появление жирного блеска. Это также поможет замаскировать пигментные пятна.

Тушь для ресниц

Чтобы выделить глаза, нужно использовать базовую черную тушь или темно-коричневую, если светлые волосы и брови. При желании можно выбрать водостойкий продукт.

Нейтральные тени для век

Нейтральные бежевые или серо-коричневые тени для век мгновенно осветляют глаза.

Для чуть более четкого мейк-апа стоит выбирать нейтральный оттенок средней интенсивности, например, теплый коричневый или угольно-серый. Наносить тени нужно в складке глаза, прямо под бровью, чтобы добавить взгляду глубины.

Карандаш для глаз

Можно использовать более темный оттенок теней для век в качестве подводки, проведя вдоль ресниц. Также можно взять темно-коричневый или черный карандаш, чтобы создать тонкую линию, которая подчеркнет глаза.

Помада

Губная помада поможет сделать образ более ярким и эффектным. Если хочется чего-то более нежного и романтичного, стоит выбирать натуральные розовые или телесные тона.

Также стоит иметь определенные инструменты для нанесения этих косметических средств.


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