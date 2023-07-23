 

Длительность сна зависит от станы проживания

23.07.2023, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавние исследования, проведенные корейскими учёными, выявили интересную связь между протяжённостью сна и страной проживания людей. Оказывается, что место, где мы живем, может оказывать значительное влияние на длительность и качество нашего сна.

Изучение данной связи было проведено на обширной выборке людей разных национальностей и культур. Основываясь на собранных данных, ученые пришли к выводу, что страны с различными обычаями и ритмами жизни оказывают существенное влияние на сон людей, проживающих в этих местах.

Исследователи обнаружили, что люди, живущие в странах с более высоким уровнем стресса и быстрыми темпами жизни, склонны иметь более короткий сон. Например, в странах с развитым капитализмом, где люди постоянно стремятся к успеху и имеют работу, требующую большого количества времени и энергии, можно наблюдать превышение в деле сна. Различные обязанности и нагрузки сокращают время, которое люди могут уделить отдыху и восстановлению.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Дизайнеры вспомнили о главном цвете года: пурпурно-розовая обувь станет хитом осеннего сезона

24.07 / Мнение: Не забудьте закончить подписку!

24.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Поражение РЛС ЗРК NASAMS-2.

23.07 / Мнение: Медведи проходят через русское село

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “На Жешув хотят…”

23.07 / Не бойтесь проявлять по отношению к себе здоровый эгоизм: Таро-прогноз с 24 по 30 июля

23.07 / Ногти латте – будущий тренд осени 2023, выводящий нейтральность на новый уровень: особенности маникюра

23.07 / Ранний завтрак снижает риск заболевания диабетом

23.07 / Мнение: Радужный директоропад, Госдеп попал под каток цензуры и искусственный интеллект Байдена

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: До чего довели Израиль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика