Длительность сна зависит от станы проживания

Недавние исследования, проведенные корейскими учёными, выявили интересную связь между протяжённостью сна и страной проживания людей. Оказывается, что место, где мы живем, может оказывать значительное влияние на длительность и качество нашего сна.

Изучение данной связи было проведено на обширной выборке людей разных национальностей и культур. Основываясь на собранных данных, ученые пришли к выводу, что страны с различными обычаями и ритмами жизни оказывают существенное влияние на сон людей, проживающих в этих местах.

Исследователи обнаружили, что люди, живущие в странах с более высоким уровнем стресса и быстрыми темпами жизни, склонны иметь более короткий сон. Например, в странах с развитым капитализмом, где люди постоянно стремятся к успеху и имеют работу, требующую большого количества времени и энергии, можно наблюдать превышение в деле сна. Различные обязанности и нагрузки сокращают время, которое люди могут уделить отдыху и восстановлению.