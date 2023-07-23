Ковид стал мутировать

Генетики, исследуя генетическую систему HLA (гистокомпатибельность по локусам класса I и II), обнаружили мутацию, которая связана с бессимптомной формой инфекции SARS-CoV-2. Это является важным открытием, которое может помочь в понимании механизмов развития и распространения вируса.

HLA – это группа генетических локусов, которая кодирует белки, отвечающие за иммунный ответ организма на внешние агенты, включая вирусы. Изучение этих генетических локусов позволяет ученым понять, как они связаны с различными заболеваниями и реакцией организма на инфекцию.

В ходе исследований генетиков была обнаружена мутация, которая связана с бессимптомным течением инфекции SARS-CoV-2. Благодаря этой мутации, организм становится менее подверженным развитию тяжелых форм заболевания и не проявляет характерных симптомов, таких как лихорадка, кашель и затрудненное дыхание.