Дельфины в Японии стали агрессивны к путешественникам: четыре пострадавших за неделю

В Японии за последнюю неделю произошли несколько нападений дельфинов на людей, в результате которых как минимум четыре человека получили травмы, двое из них – серьезные. Обычно туристы радуются встречам с этими млекопитающими и не чувствуют опасности, не подозревая о потенциальной угрозе.

По мнению экспертов, дельфины могут нападать из-за тревоги и беспокойства либо потому что они привыкли получать от людей еду, а сейчас стали требовать больше. Несмотря на их дружелюбный имидж, взрослый дельфин весит около 200 кг и обладает сильными мышцами, что может привести к серьезным травмам человека.

Власти и эксперты рекомендуют туристам быть осторожными и соблюдать предосторожности при взаимодействии с дельфинами, чтобы избежать подобных инцидентов.