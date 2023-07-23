Мнение: Минимальный внешний долг России, сокращение переводов за рубеж и подъём ставки ЦБ

1. Экономика России может прекрасно работать в условиях санкций Запада — даже не годами, а десятилетиями. В соответствии с известной формулой, «что нас не убило, сделало нас сильнее». У нас очень крепкая и профессиональная финансовая политика, мы не допускаем скатывания в ни жёсткую инфляцию, ни в колоссальные долги (ссылка):



Уровень внешнего долга России по отношению к ВВП упал до минимального за всю историю значения в 15 процентов по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центробанка.

В мае было подсчитано, что задолженность перед нерезидентами по итогам прошлого года составляла 16,6 процента, что стало минимальным значением с 1993 года.

Однако по итогам первого квартала объем внешнего долга продолжил сокращаться до 15,45 процента. В денежном выражении государственный и корпоративный долг России составил 354,8 миллиарда долларов (27,35 триллиона рублей) на конце марта 2023 года.

По данным Центробанка, внешний долг страны в 2022 году упал до минимума за 15 лет. В правительстве заявили, что госдолг составляет порядка 15 процентов от ВВП и это комфортный уровень по сравнению с «недружественными странами».

Наш внешний долг сокращается на фоне достаточно стабильных международных валютных резервов России, которые с начала 2021 года колеблются в коридоре 600±50 миллиардов в долларовом эквиваленте (ссылка). С начала июля резервы выросли на 12 миллиардов, сейчас их объём составляет 594 миллиарда.

Вероятно, так будет не всегда: сейчас есть планы поднять уровень долга, чтобы было из чего финансировать СВО. Однако, повторюсь, речь об ограничении по времени даже не идёт. Правильный ответ на вопрос «когда у России кончатся деньги» однозначен — «если не будет новых проблем, типа прихода к власти партии печатного станка, то никогда».

2. Отток денег из России резко сократился (ссылка):



Переводы за рубеж в первом полугодии 2023 года сократились примерно вдвое по сравнению со вторым полугодием 2022 года, в этом году их объемы не меняются от месяца к месяцу, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

“Помимо экспортно-импортных операций, на курс оказывали влияние потоки по финансовому счету. Так, в прошлом году увеличились переводы средств населения на зарубежные счета… В прошлом году курс большую часть года укреплялся, притом, что переводы средств физлиц за рубеж были существенными” <…>, — сказала Набиуллина.

Полагаю, смотреть на все эти цифры особого смысла нет. Деньги идут за рубеж прежде всего для того, чтобы купить там импорт или что-нибудь в этом роде. К примеру, танкеры, которые нужны для прокладки новых маршрутов для внешней торговли. Так как всё это делается в условиях санкций и в условиях перестройки экономики, а также в условиях, когда иностранцы распродают свои активы в России, например, о чём-то судить по итоговым цифрам сложно, надо открывать бухгалтерские ведомости и погружаться в детали.

3. Рублёвая инфляции, которая находится пока что на рекордно низких уровнях, к концу года намерена возрасти. В Центробанке решили сыграть на опережение (ссылка):

Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку до 8,5 процента, что стало первым с сентября прошлого года изменением денежно-кредитной политики. В сообщении на сайте регулятор объясняет его повышением проинфляционных рисков.

Большинство аналитиков сходились во мнении, что ЦБ не может не отреагировать на резкое ослабление рубля с момента предыдущего заседания и сохранить ставку на уровне 7,5 процента. Однако мнения относительно величины роста расходились.

Рост на один процентный пункт проходит по верхней границе ожиданий, хотя отдельные эксперты не исключали повышения до девяти процентов.

Как указывается в сообщении, темпы прироста цен превысили целевой показатель в 4 процента и продолжают увеличиваться. Внутреннее производство не в состоянии удовлетворить возросший спрос, одной из главных причин такой ситуации стала нехватка трудовых ресурсов.

В совокупности эти обстоятельства усиливают устойчивое инфляционное давление в экономике, подчеркнули в регуляторе. Центробанк не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Прогноз по годовой инфляции пересмотрен в сторону повышения — с 4,5-6,5 процента в июне до 5,0-6,5 процента.

Лично я весьма удовлетворён той техничной твёрдостью, с которой ЦБ оберегает наш рубль от вражеских атак и от агрессивной внешней среды. Однако держать деньги в рублях на депозитах или в облигациях я не собираюсь. Существенная инфляция рубля в нынешних условиях неизбежна, поэтому, полагаю, в ближайшие несколько лет рубль будет скорее инструментом для расчётов, нежели надёжной гаванью для инвестора. На всякий случай замечу, что акции, например, недвижимость и прочие рублёвые активы — совсем другое дело, они в силу своей природы от инфляции защищены.