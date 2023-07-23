Рупор кремлевской пропаганды: Находчивости не хватило

Американские СМИ объясняют крах летнего наступления ВСУ "недостатком находчивости" у ВСУ.

Чуть ранее в Киеве скулили, что причиной провала наступления было то, что западную технику поставили с опозданием.

Идет поиск виноватых в провале стратегического плана летней кампании.

Находчивости не хватило

Когда Киев начал масштабное контрнаступление, западные чиновники знали, что ВСУ не обладают достаточной подготовкой или огневой мощью, чтобы «вытеснить» российские войска. Тем не менее они рассчитывали, что украинцы возьмут верх благодаря своему «мужеству и находчивости». Но эти надежды не оправдались, пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, «глубокие и смертоносные» минные поля, обширная система укреплений и российская авиация в значительной степени блокировали продвижение украинских войск. Поэтому текущая кампания ВСУ рискует зайти в тупик, приведя к потерям в живой силе и технике без существенного изменения темпа.

Поскольку вероятность какого-либо значительного украинского успеха в этом году снижается, перед Вашингтоном и его союзникам вырисовывается «тревожная перспектива затяжного конфликта». Он потребует огромное количество современных вооружений и подготовки, «чтобы дать Киеву шанс на победу».

Многие в Вашингтоне считают, что администрация Байдена опасается негативного влияния украинского конфликта на переизбрание американского президента, поэтому проявляет осторожность относительно объёмов поддержки Киева. В то же время среди европейских лидеров, напротив, растёт число тех, кто считает, что для обеспечения безопасности на континенте Россия «должна проиграть», утверждает издание.

Но региональным вооружённым силам не хватает ресурсов, чтобы удовлетворить растущие потребности Украины. Более того, по словам западных дипломатов, ЕС и Британия вряд ли значительно усилят поддержку Киева, если почувствуют сопротивление США, обращает внимание The Wall Street Journal.

О смене настроений среди западных союзников также свидетельствует напряжённость, возникшая между Владимиром Зеленским и американскими чиновниками на недавнем саммите НАТО в Литве. Неспособность противостоять российской обороне убедила многих экспертов в том, что украинские войска нуждаются в дополнительной подготовке к сложным военным манёврам, усилении системы ПВО и гораздо большем количестве бронетехники, отмечает издание.

Западная военная доктрина гласит, что атакующая группировка должна как минимум втрое превосходить обороняющегося противника по численности, а также умело использовать сочетание воздушных и наземных сил. Киевским войскам не хватает размеров, навыков и ресурсов, чтобы следовать этим предписаниям, считает The Wall Street Journal.

По словам издания, ВСУ надеялись найти слабые места в российских укреплениях. Вместо этого они неожиданно наткнулись на «непроходимые минные поля», став мишенями для российской авиации и ракет.

Украинской армии не хватает западных средств ПВО для развёртывания их вблизи линии фронта. Вдобавок американские «Патриоты» и другие крупные, менее мобильные системы оказываются уязвимы для атак российских беспилотников.

Киев надеется, что F-16 помогут ВСУ перехватить инициативу в воздхе, где господствует российская авиация. Но Байден ещё не дал необходимого разрешения на поставку американских истребителей, а на создание логистической цепочки для поддержки и ремонта самолётов уйдут месяцы.

По мнению аналитиков, первые F-16 могут появиться на поле боя в начале следующего года. Но их влияние на ситуацию будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества поставленных самолётов, сложности их бортового оборудования и систем вооружения. Включение современных истребителей в боевые планы также представляет собой чрезвычайно сложную задачу и требует другого уровня синхронизации в украинских операциях, предупреждает The Wall Street Journal.

https://russian.rt.com/inotv/2023-07-23/WSJ-Zapad-ploho-podgotovil-ukraincev – цинк

Сегодня ВСУ снова жестко огребли у Пятихаток и Работино, потеряв несколько "Леопардов" и "Брэдли". Снова находчивости не хватает.

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