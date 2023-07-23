Возрастной педикюр: какие правила нужно соблюдать при домашней процедуре

Делая возрастной педикюр, нужно помнить о некоторых важных правилах. Грамотно выполненный уход за ногами в зрелом возрасте поможет избежать многих неприятностей. Очень важно стричь ногти по особой технологии, так как со временем ногтевая пластина становится более грубой и плотной. Вот несколько основных правил выполнения возрастного педикюра.

Особенности педикюра у женщин старшего возраста

После 50 лет процесс старения касается также и тканей стоп. Это приводит к ограничению подвижности в результате протекания различных воспалительных процессов.

Деформация стопы из-за артрита, диабета или же лишнего веса может привести к появлению трещин, а также образованию стержневых мозолей.

Во время выполнения педикюра лучше всего проводить аппаратную обработку кожи стоп. Это позволит аккуратно удалить ороговевшие ткани, не повредив при этом здоровые кожные покровы.

Не стоит применять кислотные пилинги, так как есть риск получения химического ожога. С возрастом процесс восстановления клеток значительно замедляется и восстановить здоровье кожных покровов довольно сложно.

Лучше всего применять средства, которые содержат в себе натуральные масла, экстракты трав, чтобы можно было защитить клетки кожи от повреждений.

Ежедневно нужно использовать для ухода качественный увлажняющий крем. После посещения бассейна или сауны дополнительно нужно наносить противогрибковый крем на стопы. Все это по причине того, что возрастная кожа менее восприимчива к различного рода инфекциям, именно поэтому важное значение имеет своевременная профилактика.

Очень важно пить достаточное количество воды, чтобы питать кожу влагой изнутри. В итоге кожные покровы будут очень мягкими и шелковистыми.

Подготовка ногтей

Прежде чем состригать ногтевую пластину, нужно ее правильно подготовить. Для этого можно использовать как народные, так и профессиональные средства.

Можно размягчить ногтевую пластину при помощи теплой ванночки с добавлением пары столовых ложек и жидкого мыла. Нужно подержать ноги в готовом средстве несколько минут. Затем просушить, и можно обрезать ногти. Это средство поможет размягчить ногтевую пластину и облегчит ее срезание.

Использование кусачек

Не нужно стричь ногти ножницами. Для этого нужно использовать только лишь кусачки. Ножницы достаточно плохо справляются с грубой и толстой ногтевой пластиной.

Это может привести к расслаиванию. Важно также оставлять уголки, так как их срезание может привести к врастанию ногтей.