Мнение: Восстание Макаревича

“Эти русские куда ни придут – везде хотят завести свои порядки!”

Неугомонный Андрей Макаревич проявляет свой бунтарский дух, оказывается, не только в России; он его проявляет везде – и за это его нельзя не уважать. Отечественные идиоты на него очень тут “обижались”, когда Андрей резал правду-матку насчет Крыма – и даже выдавили его в итоге из страны. Но ничего – Андрей переехал в Израиль, и вот – начал бунт уже там. Рунет кипит после его страстного протеста против уже израильских порядков – при том, что звучат они очень убедительно. Вот обращение, которое он опубликовал в своем Фейсбуке буквально вчера:

“С интересом наблюдаю за кипением политических страстей в Израиле – демонстрации, воззвания, перекрытия дорог. Судебная реформа, главенство закона, кому быть у руля – всё это очень и очень важно. Но у меня вопрос поближе к земле – скажите, почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? Почему любую сраную бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придёт не в означенный день, а спустя неделю – если придёт вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан. Полгода я ждал из России посылку с дорогими мне вещами (ничего не подумайте – любимый костюм для путешествий, ботинки, фотоаппарат). После того как посылка оказалась в почтовом отделении Израиля, я выдержал двухмесячную уникальную по содержанию переписку с этим отделением (с привлечением жены как носителя языка), заплатил пошлину (две тысячи евро на минуточку) после чего посылка была благополучно отправлена обратно в Россию – и по дороге потерялась. Думаете, хоть пошлину вернули? Ща.

А самое весёлое – не уровень этого сервиса (Израиль в этом смысле не уникален), а отношение к этому израильтян. Все разводят руками – ну да. у нас такой плохой сервис. Так вас это устраивает? А если нет – почему вы против этого не выходите на улицы?

Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит. Считается недопустимо дурным тоном говорить о недостатках израильской жизни, если ты не прожил тут минимум лет двадцать. Да, я здесь пока полтора года. Но я плачу налоги (как и вы все), и очень немаленькие, и не понимаю, чем мы заслуживаем такое неуважение. И как полноправному гражданину Израиля, мне бы очень хотелось на своём веку увидеть решение именно этой проблемы.

Ну и судебной реформы) (АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ)

А вообще – действительно, интересно же: а ПОЧЕМУ в Израиле так плохо работает примерно всё (ведь жалоб такого рода, особенно от “наших”, и до Макаревича хватало, просто звучали они под сурдинку и с непременными расшаркиваниями, деланием “ку” и всякими прочими реверансами)? Общий рефрен – что “как будто в совок попали”, “банки работают как советские приемщицы “вас много, а я одна” и т.п. Отчего так? Где железная рыночная дисциплина?

Я подумал – и у меня версия такая: это всё следствие военизированности всей израильской жизни, “стратегии осажденной крепости”. Ведь власть у военных – это неизбежный бардак во всем, кто в армии служил, тот знает. Чтобы это исправить – надо ввести мирную жизнь, а это, похоже, не в силах Израиля. Так что Макаревич, по чести говоря, зря протестует. И против чего выходить на улицы – против враждебного арабского окружения? С призывом “оставьте нас в покое”?

Еще забавно отметить, что репатриировавшийся в Израиль “машинист”, даже борясь против “чудовищно плохо работающих служб” в своей Земле как бы Обетованной, тем не менее с трогательным послушанием вставляет в свой блог на заблокированном в РФ фейсбуке пометку “ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ МАКАРЕВИЧ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ 18+” – как примерный российско-подданный. Смешно и грустно. Эх, “старая школа” – совок, который не вытравить ничем.