 

ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес

23.07.2023, 19:35, Новости дня
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Смотреть кино всегда приятно, когда на экране красивые и
талантливые артисты. Предлагаем обратить внимание на картины, где сыграла всемирно
известная американская певица и актриса. ТОП романтических комедий с участием Дженнифер
Лопес поможет удачно провести время.

Свадебный переполох

В этом фильме Дженнифер Лопес перевоплотилась в
организатора свадебных церемоний. Ее героиня преуспела в работе и делах, но в
личной жизни образовалась трещина. В итоге судьба преподнесла девушке сюрприз.

Первый встречный

Романтическая комедия с избитым, но по-прежнему актуальным сюжетом. Дженнифер Лопес играет
невесту, которая узнает об измене жениха и принимает безумное решение — выйти
замуж за первого встречного.

Давайте потанцуем

Жизнеутверждающее кино о том, как преодолеть кризис и сберечь дорогое сердцу. Отличный выбор для семейного просмотра. В актерском составе особое место занимает Ричард Гир. В паре с Дженнифер Лопес артист смотрится весьма органично.

Если свекровь — монстр

Легкий фильм для эмоциональной разрядки о противостоянии невестки и свекрови. Остроумные шутки на фоне реалистичной и поучительной истории не дадут заскучать. Джейн Фонда и Дженнифер Лопес раскрыли себя с неожиданной стороны.

Начни сначала

Мотивирующее кино, которое учит публику не сдаваться на пути к цели. Никогда не бывает поздно — всегда есть шанс исполнить мечту. Перемены в жизни героини, которую сыграла Дженнифер Лопес, могут показаться зрителям фантастическими. Но разве в жизни нет места сказке?


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