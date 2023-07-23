Родственникам сбежавших за границу россиян запретят жить в Москве и Санкт-Петербурге

Правительство готовит законопроект, согласно которому родственники лиц, бежавших из России с 2022 года и не изъявивших желания вернуться добровольно, не смогут иметь прописку в Москве, Санкт-Петербурге, а также ряде закрытых территориальных образований.

Документ предусматривает, что у владельцев жилья в этих городах будет 2 месяца на то, чтобы продать его и получить регистрацию в другом месте. В ином случае по истечении этого срока их регистрацию аннулируют, а их самих объявят в розыск для принудительного выдворения.

Учитывая, что нынешняя Конституция не до конца соответствует законопроекту, решено не проверять его на соответствие конституционным нормам, чтобы избежать его отклонения.

«Хочу заметить, что беглые специалисты всегда могут воспользоваться этой лазейкой – они могут вернуться и засудить государство. У нас всё-таки правовая страна», – сказал один из инициаторов поправок.

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