 

На динозавров охотились другие виды животных

23.07.2023, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Охота на динозавров, гигантских древних существ, которые правили землей миллионы лет назад, была настоящим испытанием для многих видов животных. И хотя мы не можем окончательно знать все детали и классификацию охотников на динозавров, ученые собрали некоторые удивительные факты, которые могут намекать на их существование.

Один из наиболее вероятных охотников на динозавров – древние предки птиц. Вместе с развитием они приспосабливались и эволюционировали. Большинство представителей этой группы имели зазубренные зубы и острые когти, что говорит о том, что они были хищниками. Некоторые исследования указывают на то, что некоторые из этих птиц могли быть прямыми потомками динозавров.

Еще одним потенциальным охотником на динозавров было большое морское животное – плиозавр. Эти гигантские рептилии имели огромные челюсти с острыми зубами и могли достигать длины до 15 метров. Их основным источником пищи были, вероятно, рыбы и другие водные обитатели, но ученые также предполагают, что, возможно, они также охотились на уязвимых динозавров, которые покидали сушу, чтобы искать пищу на берегу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Мнение: О жизни мигрантов в России… Новая угроза русским?

24.07 / Дизайнеры вспомнили о главном цвете года: пурпурно-розовая обувь станет хитом осеннего сезона

24.07 / Мнение: Не забудьте закончить подписку!

24.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Поражение РЛС ЗРК NASAMS-2.

23.07 / Мнение: Медведи проходят через русское село

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “На Жешув хотят…”

23.07 / Не бойтесь проявлять по отношению к себе здоровый эгоизм: Таро-прогноз с 24 по 30 июля

23.07 / Ногти латте – будущий тренд осени 2023, выводящий нейтральность на новый уровень: особенности маникюра

23.07 / Ранний завтрак снижает риск заболевания диабетом

23.07 / Мнение: Радужный директоропад, Госдеп попал под каток цензуры и искусственный интеллект Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика