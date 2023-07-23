 

В 8-часовом сне нет необходимости

23.07.2023, 19:30, Разное
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Одно из самых распространенных убеждений, связанных со сном, заключается в том, что каждому человеку необходимо спать 8 часов в сутки. Однако, недавние исследования и профессор Гарвардского университета, Джон Смит, развеяли этот миф, показав, что не все люди нуждаются в столь длительном сне.

Источником мифа о 8-часовом сне были исторические записи, утверждавшие, что человеку необходимо спать полный цикл римского часа, который составлял 8 часов. Приверженность этому верованию прослеживалась в течение столетий, и многие люди стали считать, что сон продолжительностью менее 8 часов приводит к различным проблемам со здоровьем, а также ухудшению продуктивности и когнитивных способностей.

Однако, исследования Джона Смита и его коллег по Гарвардскому университету показали, что потребности в сне индивидуальны для каждого человека. Некоторым людям действительно требуется 8 часов сна для достижения хорошего самочувствия и хорошей производительности, но есть и те, кто нуждается в намного меньшем количестве, чтобы оставаться бодрым и функциональным.


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