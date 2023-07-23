 

Врач Андреева советует добавить в рацион тыквенное масло

23.07.2023, 19:15, Разное
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Вкусное и полезное тыквенное масло становится все более популярным в пищевой культуре. Его питательный профиль объясняется высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, особенно линолевой кислоты омега-6, что делает его ценным растительным маслом.

Однако особенной ценностью тыквенного масла является его высокое содержание витамина Е. Всего 10-20 миллилитров этого растительного масла позволяют удовлетворить ежедневные потребности в этом важном витамине.

Важно помнить, что тыквенное масло, как и любое растительное масло, следует употреблять в умеренных количествах. Несмотря на его полезные свойства, оно остается калорийным и жирным продуктом.

Кроме того, у тыквенного масла низкая точка дымообразования, что делает нежелательным его нагревание. Поэтому рекомендуется использовать его только в холодном виде, например, для заправки салатов, чтобы сохранить все полезные свойства.

Таким образом, тыквенное масло — это не только вкусный и полезный продукт, но и требующий осторожности элемент здорового рациона.


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