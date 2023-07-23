Врач Пономарева назвала четыре упражнения для успешного похудения

Бодибилдинг – это процесс, требующий времени и упорства, но есть упражнения, которые приносят быстрые и заметные результаты. Специалист утверждает, что короткие сеансы тренировок с восьми-двенадцатью повторениями наиболее эффективны. При выполнении таких упражнений большое количество крови перекачивается в мышцы, что делает наращивание мышечной массы заметным уже через несколько недель.

1. Отжимания с гантелями: мощное упражнение для видимого прогресса

Одним из сложных, но чрезвычайно эффективных упражнений являются отжимания с гантелями. Врач-диетолог Василиса Пономарева рекомендует следующий подход: примите положение для отжиманий, возьмите в руки две легкие гантели и, выполняя отжимание, поочередно подтягивайте руки вверх. Это упражнение позволит эффективно работать над развитием мышц.

2. Приседания в стиле борца сумо: тренировка для силы и стабильности

Упражнение под названием “приседания в стиле борца сумо”. Оно может быть легко включено в домашнюю или офисную тренировку. Просто расставьте ноги, как у сумоиста, и выполняйте приседания, стараясь опуститься как можно ниже. Чтобы усилить нагрузку, можно держать гирю в руках во время выполнения упражнения.

3. Thera-Band для сильных бицепсов: эффективные тренировочные блоки

Использование Thera-Band (эспандеров) в тренировке способствует постоянному напряжению мышц, что делает упражнение особенно эффективным. Чтобы работать над верхней частью рук, станьте на ленту Thera-Band, оберните концы вокруг рук и зафиксируйте локти на бедрах. Затем потяните предплечья вверх к плечам восемь-двенадцать раз.

4. Выровняйте четвереньки по диагонали: упражнение для силы и гибкости

Простое упражнение “выровняйте четвереньки по диагонали” требует только мягкой поверхности. Встаньте на четвереньки и вытяните правую руку, а левую ногу назад. Поменяйте стороны и повторите упражнение. Для дополнительной нагрузки можно использовать Thera-Band, прикрепив его к руке и ноге.

Эти упражнения помогут достичь видимых результатов уже после нескольких недель регулярных тренировок.