 

Звездный хирург ответил на обвинения певицы Славы: Не приходила, не выполняла наши рекомендации

23.07.2023, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях артистка обвинила Тимура Хайдарова в том, что он изуродовал ей грудь после подтяжки. Она показала в личном блоге видео, на которых видны грубые шрамы на бюсте.

Певица Слава заявила, что многие женщины просто боятся показывать, как хирург испортил им тело. Она же не стесняется предстать в неприглядном виде, поэтому все расскажет и покажет. По словам певицы, она год не могла смотреть на себя в зеркало и заниматься сексом, потому что ей было неприятно от вида собственной груди.

Тимур Хайдаров прокомментировал ситуацию. Он заявил, что операция была проведена качественно и профессионально. По словам врача, певицу предупредили о возможных последствиях хирургического вмешательства, особенно при несоблюдении рекомендаций.

Доктор отметил, что недовольство Славы выглядит немного абсурдным, ведь остальное тело ее устроило, а грудь почему-то нет. Специалист добавил, что всегда готов скорректировать результаты своей работы, даже на бесплатной основе. Его задача: оставить пациента довольным.

“До какого-то момента мы были в очень хороших отношениях, но она не приходила, не выполняла все наши рекомендации, ссылаясь на занятость и так далее”, – говорит Тимур Хайдаров.

По словам врача, он всегда старается с пациентом завершить все полюбовно. Хайдаров напомнил, что за годы практики у него нет ни одного судебного разбирательства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Как облегчить реабилитацию после пластики?

23.07 / Кубики пресса на столе у хирурга: мода или опасность?

23.07 / CNN – чёрный и без птиц — Маск предложил изменить логотип и внешний вид Twitter

23.07 / Пресняков прыгнул с крыши, а Пельш из самолета: 6 звезд с опасными хобби

23.07 / Daily Telegraph – во Франции иностранных туристов обвинили в распространении клопов

23.07 / FAZ – немецкий бизнес считает, что лучшие годы Германии остались позади

23.07 / ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес

23.07 / 20 minutes – «безответственная империя» — Орбан выступил с обличительной речью в адрес Брюсселя

23.07 / WION – по данным ЮАР, число желающих присоединиться к БРИКС продолжает расти

23.07 / WP – самим не хватает — в США объяснили, почему не спешат делиться ракетами большой дальности с Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика