Звездный хирург ответил на обвинения певицы Славы: Не приходила, не выполняла наши рекомендации

На днях артистка обвинила Тимура Хайдарова в том, что он изуродовал ей грудь после подтяжки. Она показала в личном блоге видео, на которых видны грубые шрамы на бюсте.

Певица Слава заявила, что многие женщины просто боятся показывать, как хирург испортил им тело. Она же не стесняется предстать в неприглядном виде, поэтому все расскажет и покажет. По словам певицы, она год не могла смотреть на себя в зеркало и заниматься сексом, потому что ей было неприятно от вида собственной груди.

Тимур Хайдаров прокомментировал ситуацию. Он заявил, что операция была проведена качественно и профессионально. По словам врача, певицу предупредили о возможных последствиях хирургического вмешательства, особенно при несоблюдении рекомендаций.

Доктор отметил, что недовольство Славы выглядит немного абсурдным, ведь остальное тело ее устроило, а грудь почему-то нет. Специалист добавил, что всегда готов скорректировать результаты своей работы, даже на бесплатной основе. Его задача: оставить пациента довольным.

“До какого-то момента мы были в очень хороших отношениях, но она не приходила, не выполняла все наши рекомендации, ссылаясь на занятость и так далее”, – говорит Тимур Хайдаров.

По словам врача, он всегда старается с пациентом завершить все полюбовно. Хайдаров напомнил, что за годы практики у него нет ни одного судебного разбирательства.