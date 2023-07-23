 

Теория возникновения жизни на планете под вопросом

23.07.2023, 18:10, Разное
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Недавно эксперты из KU (Курирского университета) провели подробный анализ и высказали свои сомнения относительно теории возникновения жизни на Земле. В течение многих лет ученые стремились понять, как появилась жизнь на нашей планете, и была разработана широко принятая теория, известная как химическая эволюция.

Основываясь на данной теории, ученые предполагали, что случайные химические реакции в примитивной атмосфере Земли привели к образованию простых органических молекул, которые затем эволюционировали в сложные биомолекулы, составляющие основу жизни. Однако новый анализ исследователей из KU оказался вопиющим вызовом существующей теории.

Эксперты из KU обратили внимание на доводы, которые ставили под вопрос возможность таких случайных событий. Они утверждают, что вероятность случайного образования жизни на Земле крайне низкая. По их мнению, необходимы очень специфические условия и сложная комбинация химических реакций, чтобы сформировать молекулы, способные поддерживать жизнь.


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