Предполагается по-новому находить черную материю во вселенной

Недостаток понимания темной материи в нашей Вселенной является одной из самых значительных загадок современной науки. Ученые на протяжении десятилетий искали методы, которые помогли бы пролить свет на природу этого таинственного состояния.

Темная материя, хотя ее присутствие никак не взаимодействует с электромагнитным излучением и не проявляется визуально, оказывает огромное влияние на гравитацию. Ее существование было первоначально постулировано на основе исследований галактик и их движения. Ученые заметили, что гравитационное влияние видимой материи в галактиках недостаточно для объяснения наблюдаемых скоростей вращения. Была предположена, что наличие невидимой массы, темной материи, может объяснить этот эффект.

Несмотря на множество усилий, обнаружить и изучить темную материю, эта задача остается непростой. Однако недавние исследования и достижения ученых позволяют надеяться на прогресс в ее понимании.