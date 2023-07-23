WP – самим не хватает — в США объяснили, почему не спешат делиться ракетами большой дальности с Украиной

Несмотря на двусмысленные сигналы, Вашингтон не планирует менять своего отношения относительно поставок ракет ATACMS ВСУ. Представители Белого дома и Пентагона настаивают, что не имеют лишних запасов этих систем вооружения, которые в любом случае никак не помогут наступлению украинской армии, пишет The Washington Post.



AP

США не торопятся поставлять Украине ракеты большой дальности. По крайней мере пока администрация Джо Байдена твёрдо придерживается отказа снабжать ВСУ этим оружием, несмотря на растущее давление со стороны американских законодателей и просьб правительства Владимира Зеленского, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Разочарование медленными темпами украинского контрнаступления и недавние «двусмысленный тон заявлений» американского президента вызвали предположения, что очень скоро Вашингтон одобрит передачу ракет. Ведь на протяжении конфликта он уже неоднократно отправлял Киеву системы вооружения, в которых поначалу отказывал, отмечает издание.

В конце мая казалось, что Байден изменил отношение о поставках ВСУ армейских тактических ракетных комплексов ATACMS. Позже Зеленский сообщил, что говорил об этих системах с американским коллегой на саммите НАТО в Вильнюсе, напоминает The Washington Post.

Но представители министерства обороны и правительства США заверили издание, что, несмотря на кажущиеся подвижки, отношение к передаче Киеву ракет большой дальности совершенно не изменилось. Более того, по словам чиновников, этот вопрос предметно не обсуждался в течение нескольких месяцев.

Пентагон считает, что у ВСУ есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS. Кроме того, ведомство опасается, что отправка на Украину «достаточного количества оружия для перелома ситуации на поле боя», серьезно подорвёт готовность Соединённых Штатов к другим возможным конфликтам.

На американских складах находится ограниченное количество ATACMS, а баллистические ракеты PrSM, которые должны прийти им на смену, поступят на службу только в конце года. Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ATACMS ежегодно, но вся эта продукция предназначена для продажи в другие страны, пояснили The Washington Post чиновники.

Киев запросил у Вашингтона сотни ракет этого типа. Украинские власти заявили, что ATACMS, радиус действия которых составляет 190 миль, необходимы для уничтожения российских командных пунктов и логистических объектов, находящихся далеко за линией фронта, в том числе в Крыму.

С прошлого года администрация Байдена приводила несколько доводов для отказа от поставок. В частности, она заявляла, что ВСУ может использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России, что приведёт к перерастанию конфликта в американо-российскую конфронтацию. Москва публично заявила, что даже сами поставки оружия станут пересечением красной черты.

Вдобавок представители Пентагона указывали на то, что в связи с поставками британских и французских аналогов — Storm Shadow и SCALP, — украинские войска стали меньше нуждаться в ATACMS. Они также указывали, что более насущная проблема для ВСУ заключается не в нанесении ударов вглубь тыла, а преодоление российских минных и противотанковых заграждений.

Кроме того, по мнению администрации, ATACMS ограничит использование американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Поскольку ракеты большого радиуса действия также запускаются с этих комплексов.

Но самой насущной проблемой для американских военных является ограниченное количество ATACMS. Хотя их точное число в арсенале США засекречено, известно, что Lockheed Martin выпустили всего около 4 тыс ракет с начала производства. Многие из них используются армией в боевых действиях, на учениях и периодических испытаниях.

В то же время за последнее десятилетие Вашингтон продал за рубеж порядка 900 единиц ATACMS. Обычно они отправлялись к союзникам по НАТО, странам Персидского залива и даже в Тайвань и Австралию, в рамках продажи комплексов HIMARS, подчёркивает The Washington Post.

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