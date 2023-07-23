 

Первый канал устроит «Королевскую битву иноагентов»

23.07.2023, 17:33, Разное
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«Первый канал» готовит к запуску новое шоу – «Королевскую битву иностранных агентов». По словам генерального директора Первого Канала Константина Эрнста, передача будет идти в прайм-тайм и на неё возлагают большие надежды.

«В финале сойдутся лучшие из лучших, чтобы посоревноваться за главный приз – снятие статуса иноагента», – сообщил Эрнст. 

Подробности формата пока официально не разглашаются, но источники сообщили, что это должна быть «уникальная схема, по которой в первом раунде участвует 30 человек». Из них пять финалистов перейдут во второй раунд, где их ждут ещё более тяжелые испытания. Победитель в шоу будет только один.

Собеседник агентства говорит, что сейчас телеканал обсуждает закупку для проекта стрелкового и холодного оружия, а также мин и ручных противотанковых гранатомётов для зрелищного финала.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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