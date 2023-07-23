Фторированной зубной пасте нашлась альтернатива

Современные исследования доказывают, что фторирование зубов является важным процессом для укрепления эмали и защиты от различных стоматологических проблем. Однако, существуют люди, которые предпочитают избегать использования фторированной зубной пасты из-за опасений, связанных с возможными побочными эффектами.

Но наука не стоит на месте и ищет альтернативные решения для укрепления зубной эмали без использования фтора. Разработка основана на использовании натуральных ингредиентов, которые содержат особые минералы и элементы. Некоторые из них включают кальций, фосфор, магний и кремний. Эти минералы эффективно проникают в зубную эмаль и укрепляют ее, делая ее более стойкой к кариесу и другим заболеваниям полости рта.