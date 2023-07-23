 

Фторированной зубной пасте нашлась альтернатива

23.07.2023, 16:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Современные исследования доказывают, что фторирование зубов является важным процессом для укрепления эмали и защиты от различных стоматологических проблем. Однако, существуют люди, которые предпочитают избегать использования фторированной зубной пасты из-за опасений, связанных с возможными побочными эффектами.

Но наука не стоит на месте и ищет альтернативные решения для укрепления зубной эмали без использования фтора. Разработка основана на использовании натуральных ингредиентов, которые содержат особые минералы и элементы. Некоторые из них включают кальций, фосфор, магний и кремний. Эти минералы эффективно проникают в зубную эмаль и укрепляют ее, делая ее более стойкой к кариесу и другим заболеваниям полости рта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Дизайнеры вспомнили о главном цвете года: пурпурно-розовая обувь станет хитом осеннего сезона

24.07 / Мнение: Не забудьте закончить подписку!

24.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Поражение РЛС ЗРК NASAMS-2.

23.07 / Мнение: Медведи проходят через русское село

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “На Жешув хотят…”

23.07 / Не бойтесь проявлять по отношению к себе здоровый эгоизм: Таро-прогноз с 24 по 30 июля

23.07 / Ногти латте – будущий тренд осени 2023, выводящий нейтральность на новый уровень: особенности маникюра

23.07 / Ранний завтрак снижает риск заболевания диабетом

23.07 / Мнение: Радужный директоропад, Госдеп попал под каток цензуры и искусственный интеллект Байдена

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: До чего довели Израиль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика