Фторированной зубной пасте нашлась альтернатива
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Современные исследования доказывают, что фторирование зубов является важным процессом для укрепления эмали и защиты от различных стоматологических проблем. Однако, существуют люди, которые предпочитают избегать использования фторированной зубной пасты из-за опасений, связанных с возможными побочными эффектами.
Но наука не стоит на месте и ищет альтернативные решения для укрепления зубной эмали без использования фтора. Разработка основана на использовании натуральных ингредиентов, которые содержат особые минералы и элементы. Некоторые из них включают кальций, фосфор, магний и кремний. Эти минералы эффективно проникают в зубную эмаль и укрепляют ее, делая ее более стойкой к кариесу и другим заболеваниям полости рта.
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