 

Ученые хотят посмотреть возможно объединить ИИ и клетки мозга

23.07.2023, 16:53, Разное
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Проект DishBrain, проводящий исследования по слиянию клеток мозга с искусственным интеллектом (ИИ) в Австралии, является одним из самых новаторских и амбициозных научных исследований в области нейробиологии. Этот проект совмещает современные методы искусственного интеллекта с биологическими процессами мозга, с целью создания гибридной системы, которая может потенциально улучшить обработку информации, а также привести к невероятным достижениям в области медицины и технологий.

Для достижения этой цели исследователи DishBrain будут работать над смешиванием культуры клеток мозга с ИИ-интерфейсом. Это требует сложнейших научных манипуляций, таких как изучение электрической активности мозга, проникновение электродов в клетки, а также разработка алгоритмов ИИ для адаптации и взаимодействия с биологическими клетками.

Одной из основных целей DishBrain является понимание того, как биологические клетки могут взаимодействовать с искусственным интеллектом. Это открывает потенциал для разработки новых технологий, которые могут улучшить когнитивные способности и мозговую функцию. Например, такая гибридная система может помочь в разработке новых методов лечения заболеваний, связанных с мозговыми нарушениями, таких как болезнь Альцгеймера или инсульт.


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