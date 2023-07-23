Принцип Калигулы

Борис Вишневский — о том, почему законопроект о лишении гражданства противоречит Конституции, но это никого не смущает.



Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

После того как император Гай Юлий Цезарь Август Германик Калигула, сделавший сенатором своего любимого коня Инцитата, был убит, в защиту его протеже было сказано, что он, в отличие от других сенаторов, не дал императору ни одного дурного совета.

Некоторые из сенаторов нынешних и этим похвастаться не могут, и даже старшие товарищи иногда вынуждены их одергивать, когда законотворчество превращается в смесь саморекламы с невежеством.

Вечером 21 июля четверо сенаторов (Сергей Цеков из Крыма, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин из Севастополя и Ольга Бас из ЛНР) внесли в Госдуму законопроект об изменении Федерального закона «О гражданстве РФ».

С возможностью лишения в случае совершения ряда преступлений российского гражданства не только тех, кто его приобрел (включая жителей указанных регионов), но и тех, кто получил его по праву рождения в России.

При этом лишать предлагалось даже за «дискредитацию Вооруженных сил» или за «призывы к экстремизму» — что, как показывает практика, можно вменить почти любому неугодному властям.

Пояснительная записка составлена по принципу «святая простота»:

то, что авторов проекта, получивших гражданство в результате присоединения Крыма и «новых территорий», можно лишать приобретенного гражданства, а тех, кто получил его по рождению, лишать гражданства нельзя, — несправедливо, и это надо исправить.

С 26 октября 2023 года, как известно, вступает в силу новая редакция ФЗ «О гражданстве РФ», принятая 28 апреля 2023 года.

В этой редакции предусмотрено, что можно принять «решение о прекращении гражданства» за совершение преступления (приготовление к преступлению или покушение на преступление), а также действия, создающие угрозу национальной безопасности России. Например (цитирую пояснительную записку), «за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму».

Но вот незадача, сетуют авторы проекта: «указанные случаи прекращения гражданства не распространяются на лиц, которые приобрели гражданство по рождению, и распространяются, в том числе, на лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации на основании федерального конституционного закона».

А ведь именно таким путем — в результате принятия соответствующего федерального конституционного закона — гражданство РФ получили жители Крыма и Севастополя.

Раз так, то, по мнению авторов, надо предусмотреть лишение гражданства за совершение перечисленных преступлений и для тех, кто приобрел гражданство по рождению.

Дабы «повысить гарантии равенства жителей перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации»…

Стоит напомнить, что в апреле, когда Совет Федерации рассматривал новую редакцию закона о гражданстве, дискуссия на эту тему уже была. И сетовал на «неравенство» именно Сергей Цеков: мол, «тот, который по рождению, может любое преступление совершить и не будет лишен гражданства, а мы, вошедшие в РФ, можем этому наказанию подвергаться, здесь нет равенства».

Сенатор Андрей Клишас тогда ответил, что процедура лишения приобретенного гражданства есть в ряде стран и что совершение преступлений «вновь принятыми гражданами» можно рассматривать как нарушение данной ими при вступлении в гражданство присяги. А тех, кто получил гражданство по рождению, согласно 6-й статье Конституции, — это не касается.

Однако тогда ни Цекову, ни Клишасу, ни кому-либо другому (единственным исключением была сенатор Людмила Нарусова) не пришла в голову простейшая мысль: равенство, в соответствии с 6-й статьей Конституции, заключается не в том, что можно лишать гражданства всех — и родившихся в России, и получивших «приобретенное» по закону гражданство, — а в том, что принудительно лишать гражданства нельзя никого. Ни по каким основаниям.

В указанной статье Конституции написано, что каждый житель Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности. Что гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований его приобретения. И что житель Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его.

Казалось бы, это невозможно прочитать иначе как невозможность принудительно лишить гражданства как «врожденного», так и «приобретенного».

И если бы сейчас Конституционный суд РФ был бы таким, как лет двадцать назад, у «апрельского» закона о возможности лишать «приобретенного» гражданства было бы очень мало шансов устоять.

Правда, за минувшие три месяца, само собой, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации не было даже попытки обратиться в КС.

Вместо этого возникла упомянутая «крымско-луганская» инициатива лишать гражданства по рождению.

Тут уже возмутился даже Клишас, заявивший, что «если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», и посоветовавший коллегам читать Конституцию.

Но это возмущение означает только то, что коллеги выступили с несанкционированной инициативой. И не по чину им с такими инициативами выступать — если в Кремле захотят продвинуть такую идею, то это будет поручено куда более статусным персонам.

И Конституция в этом случае не будет помехой: найдут нужные формулировки. И жаловаться в Конституционный суд никто не будет.

Однако «рекламная» цель достигнута: сенаторы, имена которых (кроме Сергея Цекова, который имеет достаточно большую политическую биографию) практически никому, в том числе журналистам, неизвестны, попали в сводки новостей.

Глядишь, еще чего-нибудь придумают в таком же ключе для наказания «несогласных», чтобы показать свою преданность. Как, например, специфически известный депутат Госдумы Андрей Луговой, предложивший «ранжировать» тех, кто признан «иноагентом», по «степени вины и возможного ущерба от их деятельности», с противодействием и наказанием «особо опасных» по «высшим мерам»…

Над всем этим можно было бы смеяться — но смеяться не хочется: мы живем в такие времена, когда законом может стать любая, еще недавно казавшаяся абсурдной инициатива.

Когда настанут иные времена — придется тратить массу времени и сил для расчистки «авгиевых конюшен» с горами законодательных отходов.

Борис Вишневский,

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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