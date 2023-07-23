Путин оценил рост экономики России в 2023 году выше 2%

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал оптимистичные предположения относительно экономической ситуации в РФ и Белоруссии, утверждая, что они стоят перед перспективным ростом в текущем году. Он ожидает, что экономика РФ в 2023 году возрастет на более чем 2%, тогда как экономика Белоруссии увеличится на 3,7%.

«Посмотрел последние данные. По году в Беларуси ожидается рост экономики 3,7%. Это прогнозные значения, но тем не менее. У нас чуть пониже, могу сказать. Но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста. На достойном низком уровне находится безработица»,— отметил Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Российский президент также подчеркнул, что все планы по строительству Союзного государства реализуются в полном объеме. Между РФ и Белоруссией наблюдается рост товарооборота, который, по данным российской стороны, составляет $43,7 млрд, а по данным белорусской статистической оценки — почти $45 млрд.

В свою очередь, правительство Белоруссии ставит перед собой цель достичь роста ВВП на 3,8% и получить профицит внешней торговли на уровне $1,6 млрд к концу года. Александр Лукашенко заявил, что в случае невыполнения прогнозных показателей он намерен отправить кабмин в отставку.