Глава Еврокомиссии предложила Москве передать Стрелкова в Нидерланды в обмен на выполнение обязательств Запада по зерновой сделке

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США готовы снять с России часть санкций при условии этапирования Игоря Стрелкова в Нидерланды.

Она обещает, что «через некоторое время» после передачи экс-министра обороны ДНР Запад непременно отменит все ограничения на экспорт российского зерна и удобрений, а также

подключит к SWIFT ряд крупных банков РФ. На этот раз, говорит политик, обязательства будут «всенепременно выполнены», по крайней мере часть из них.

«Как нам стало известно, господин Стрелков-Гиркин сейчас

задержан в Москве по тяжкому обвинению. От имени ЕС и США я предлагаю передать

его в Нидерланды.

После этого мы готовы обсуждать выполнение ряда из наших обязательств перед Россией по зерновой

сделке», – цитирует её агентство AFP.

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