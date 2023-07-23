Ковид способен влиять на мозг

COVID-19, оказывая негативное воздействие на организм человека, вызывает также серьезные последствия для мозга. Эксперты медицинского центра Лэнгон провели исследование с целью выяснить, как именно этот вирус воздействует на работу мозга.

Одним из главных результатов исследования является то, что COVID-19 может вызывать воспаление мозга, известное также как энцефалит. Воспаление мозга может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как головные боли, нарушение сна, изменение настроения, слабость и ухудшение памяти. Более того, некоторые пациенты, которые перенесли COVID-19, сообщают о развитии неврологических симптомов, таких как головокружение, потеря осязания и координации движений.

О казалось также, что вирус способен нанести ущерб определенным частям мозга. Особенно повреждениям подвержены обонятельные нервы, которые контролируют обоняние и, следовательно, ощущение запахов. Запущенный механизм воспаления приводит к изменению их, что часто проявляется в потере обоняния или даже в появлении аномальных запахов.