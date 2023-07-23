В Якутии женщина угрожала отрезать ребенку пальцы и попала на видео

В социальных группах Якутии распространилось шокирующее видео, на котором жительница жестоко избивает ребенка, причем все ее действия происходят во время прямой трансляции.

На видео можно увидеть, как женщина, проводящая стрим на популярной видеоплатформе, замечает, что ребенок что-то достал из ее сумки. В ответ она кричит на мальчика, обвиняя его в воровстве, а затем жестоко бьет его по голове.

Кроме избиения, жительница хватает ножницы и угрожает отрезать мальчику пальцы, держа его за руку. Поняв, что ее действия попали на видео, она прерывает трансляцию. Однако подобное обращение с ребенком уже увидели подписчики, которые обратились в полицию, сообщив о случившемся.

Правоохранительные органы уже начали расследование данного инцидента и заявили о проведении проверки. Также они установливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о наказании виновницы за жестокое обращение с ребенком.