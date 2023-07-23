 

Мнение: Штрих от Лукашенко

23.07.2023, 15:14, Разное
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Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург.  Встретился с президентом России Владимиром Путиным и пожаловался, что «вагнеровцы» его «начали напрягать».

Дословно: «…начали напрягать вагнеровцы, поскольку они хотят идти на Варшаву.  Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув"».

Но Лукашенко пока не разрешает «вагнеравцам» экскурсии на Запад, вроде бы контролирует ситуацию: «Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих».

Интересный штрих.  Загадочный…

Почему Лукашенко завел разговор о том, куда рвутся «вагнеровцы»? Для кого произнесены эти слова? Не для Путина же? Иначе Лукашенко заговорил бы о «вагнеровцах» на закрытой части встречи с президентом России… Тогда для кого? Для Варшавы с Вильнюсом? Мол, не расслабляйтесь? Мол, пригожинские бойцы рвутся нагрянуть к вам незваными гостями, но я их сдерживаю? Пока сдерживаю… А если будете скверно себя вести по отношению к Беларуси, могу перестать сдерживать?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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