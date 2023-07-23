Почему мой ребенок начал заикаться? Ориентиры для родителей, когда нужно обращаться к специалистам

Заикание — это распространенная проблема у малышей, которую необходимо как можно скорее устранять. Родителям, как только у их ребенка появились сложности с произношением тех или иных слов, нужно обращаться к специалистам и начинать работу, которая позволит восстановить правильную речь.

Что понимают под детским заиканием

Под заиканием принято понимать прерывание потока речи или прерывистую речь, причем сложности могут появляться с произношением тех или иных слов, звуков и букв. Логопеды отмечают, что заикание может также проявляться в повторении всего слова, части слова или какой-либо буквы. Ребенок словно застревает при воспроизведении различных звуков.

Принято выделять три типа заикания. В возрасте от 2 до 5 лет отмечается так называемое заикание развития. У детей, которые стремительно растут, есть идеи или мысли, которые они хотели бы выразить, но при этом не могут подобрать правильные слова. Как результат, появляется заикание развития, которое со временем проходит.

Второй тип – это нейрогенное заикание, которое появляется после различных мозговых травм. В подобном случае решить имеющиеся проблемы крайне сложно, так как могут быть повреждены те или иные участки головного мозга. Реже всего встречается психогенное заикание, которое развивается после серьезной эмоциональной травмы.

Признаки и симптомы заикания

Заикание у ребенка определить достаточно просто. Речь малыша будет словно заедать и спотыкаться при произношении тех или иных букв, звуков или слов. Также выделяют вторичные признаки заикания, в том числе кивки головой, моргание глаз, непроизвольные движения тела, повышенную высоту голоса, видимое напряжение и избегание тех или иных слов и звуков. Причем установлено, что в стрессовых ситуациях заикание неизменно усиливается, поэтому оно часто проявляется у маленьких детишек, когда они идут в первый класс.

Причины заикания

Существует множество различных причин, почему ребенок начал заикаться. Причем это не всегда испуг или же нервное напряжение. Например, малыш может иметь привычку говорить быстро, но при этом его словарного запаса еще недостаточно, чтобы правильно выражать свои мысли. Логопеды отмечают, что такая проблема может носить также наследственный характер. Если в семье в детстве заикались мамы и папы, бабушки и дедушки, то с большой долей вероятности подобные проблемы проявятся у сына или дочки. Но, своевременно обратившись к специалисту, можно полностью решить имеющиеся сложности.

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Диагностика заикания

Лечением и диагностикой заикания занимается логопед. Родителям, как только они заметили у ребенка подобные проблемы, нужно как можно быстрее обращаться к педиатру или логопеду. Специалист изучит историю болезни, в том числе выяснит факторы наследственности, оценит степень имеющихся проблем. В зависимости от поставленного диагноза и выявленной степени заикания, малышу назначают соответствующее лечение.

Лечение детского заикания

В лечение заикания достаточно эффективно так называемое косвенное вмешательство, при котором родители или логопед стараются выработать у ребенка медленную, но правильную речь. Одновременно снижается нервное напряжение во время разговора. Это достаточно эффективная технология, которая особенно часто назначается логопедами для лечения совсем маленьких детей.

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Также одной из стратегий лечения детского заикания является сосредоточение внимания ребенка на том, что он говорит. При этом нужно научить малыша поддерживать зрительный контакт со своим собеседником, не торопиться и не обязательно всегда заканчивать свои мысли или предложения.

Важно сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно во время такого разговора. Стоит ему перенервничать или оказаться в стрессе, как заикание усиливается, что приводит к возвращению уже, казалось бы, решенных проблем. Именно поэтому важное значение уделяется эмоциям ребенка, чтобы избежать ненужных переживаний.

Задача логопеда – обеспечить беглую речь ребенка, при этом малыш должен говорить быстро вне зависимости от того, заикается он или нет. В корне неправильно будет навязывать ребенку, как ему нужно выражать свои мысли или эмоции. Не нужно принуждать его силой отказываться от тех или иных звуков и слов, при произношении которых он может заикаться. При таком давлении часто возникают уже психологические травмы, избавиться от которых невозможно. При этом заикание может сохраняться едва ли не на всю жизнь.

Родители также должны принимать непосредственное участие в избавлении ребенка от заикания. В первую очередь нужно исключить какое-либо давление, крики, ругань и наказания ребенка за то, что он не может правильно произнести конкретное слово или звук. Нужно всячески поддерживать малыша и в то же время следовать рекомендациям логопеда. Только в случае такого комплексного и правильного подхода можно полностью решить имеющиеся проблемы.