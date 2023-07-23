Как СБУ и ФБР предлагали «Твиттеру» забанить «антиукраинские» аккаунты

В предложенные «черные списки» попали не только пророссийские адреса, но даже русскоязычный аккаунт госдепа США.



Фото: Александр Манзюк / ТАСС

27 марта 2022 года сотрудник ФБР Александр Кобзанец, работавший в тот момент заместителем юридического атташе США в Украине и Беларуси, направил двум высокопоставленным представителям «Твиттера» от имени главной украинской спецслужбы СБУ список аккаунтов, которые, как писал Кобзанец в сопроводиловке, та «подозревала в распространении страха и дезинформации».

Список, имеющийся у вашего корреспондента, состоял из пяти страниц и содержал 163 аккаунта, которые, по словам СБУ, «использовались для того, чтобы сеять дезинформацию и фейковые новости, искаженно изображать события в Украине».

«С тем чтобы пресечь российскую агрессию на информационном фронте, — говорилось дальше, — мы любезно просим вас блокировать эти аккаунты «Твиттера» и сообщить нам личные данные пользователей, указанные ими при регистрации». Как подчеркивает левый канадский журналист Аарон Мейт, одним из первых сообщивший о смычке между СБУ, ФБР и главными американскими соцсетями, эти данные включали номера телефонов, даты рождения и адреса электронной почты.

Тогдашний завотделом доверия и безопасности «Твиттера» Йоэль Рот ответил Кобзанцу и его коллегам, что соцсеть «рассмотрит указанные аккаунты в свете наших Правил». Рот сразу отметил, что полученный им через ФБР список включает «ряд аккаунтов американских и канадских журналистов (например, Аарона Мейта)» и что, рассматривая названные украинцами аккаунты,

«Твиттер» в первую очередь будет обращать внимание на то, аутентичны ли они. Иными словами, не на их содержание или идеологическую окраску.

Рот также дал понять, что он может согласиться временно блокировать аккаунты, чья аутентичность подтверждена, лишь в тех случаях, если их удастся уличить в тайной связи с каким-то иностранным правительством. Журналисты, «которые освещают конфликт с пророссийских позиций, — писал он, — вряд ли будут признаны нарушителями наших Правил в отсутствие иного контекста, который изобличит наличие у них тайных связей с каким-либо правительством».

«Понял», — написал в ответ Кобзанец и добавил, что его устроит любая реакция «Твиттера» на присланный им список.

Рот передал просьбу ФБР двум коллегам по «Твиттеру» — Уильяму Нуланду (сводному брату Виктории Нуланд) и Марлене Висняк. «Это результат нашей встречи с ФБР на прошлой неделе, — писал он коллегам. — Список аккаунтов — сборная солянка (в нем правительственные СМИ вперемешку с другими вещами), но в свете контекста я думаю, что в этом стоит покопаться».

Рот вылетел с «Твиттера» в ходе революции, которую учинил там Илон Маск после покупки соцсети. Нуланд перебрался в «Фейсбук»* и работает в его «Команде по разведке угроз».

Как явствовало из ответа Рота ФБР, «Твиттер» не подписывался на то, чтобы выполнять все заказы СБУ. Из 163 аккаунтов в первом списке СБУ 34 были временно заблокированы, а 20 больше не существуют. Остальные были все еще активны на 7 июня.

СБУ просила «Твиттер» забанить аккаунты:

Геннадия Зюганова,

Дмитрия Рогозина,

Сергея Миронова.

«Твиттер» эту просьбу не выполнил. Проскрипционный список украинской спецслужбы включал также:

Владимира Соловьева,

Маргариту Симоньян,

Ивана Колмогорова,

«Русского еврея»,

Юлию Бестужеву,

Барака Обмана,

Евгения Попова,

Известия.ру,

«Комсомольскую правду»,

Первый канал: Новости,

Сашу Коца,

Старшину В Zасаде,

Юрия «Ростова» Шевченко,

Виталия Третьякова и других.

За этим списком СБУ последовали другие, в которых были в общей сложности тысячи аккаунтов. По большей части речь шла об источниках антиукраинского и провоенного контента. Но иногда СБУ необъяснимо просила соцсети забанить проукраинские или антипутинские аккаунты, а однажды заказала «Твиттеру» удалить русскоязычный аккаунт госдепа США (@usaporusski). Пойди пойми.

Как указано выше, «Твиттер» выполнял далеко не все просьбы СБУ и, по словам Рота, отказывался удалять аккаунты лишь за их пророссийскую позицию.

Пока не знаю, как поступали другие соцсети США, но подозреваю, что аналогичным образом. В любом случае, СБУ поступила необдуманно, обратившись к американцам за содействием по цензурной части, да еще в тот момент, когда многие республиканцы переживают очередной приступ изоляционизма и к тому же резко охладели к ФБР.

Мартовский опрос телекомпании Эн-би-си показал, что к ФБР в тот момент положительно относилось лишь 17% республиканцев (по сравнению с 58% демократов). Не исключено, что рейтинг Бюро среди республиканцев упадет сейчас еще ниже в свете недавнего эдикта луизианского федерального судьи Терри Даути, который временно запретил целому ряду правительственных ведомств во главе с ФБР контактировать с соцсетями на предмет цензурирования нежелательного контента.

Республиканцы выходили из себя, когда отечественные соцсети цензурировали неугодный власти контент по «рекомендациям» своего родного ФБР,

а тут выясняется, что удалять американские аккаунты через то же ФБР пытается иностранная спецслужба, притом украинская,

которую республиканцы на днях охарактеризовали как «запятнанную» (compromised), о чем чуть ниже.

7 июня вышеупомянутый канадский журналист Аарон Мейт, известный среди прочего своими пророссийскими публикациями и работающий на ультралевом сайте «Грэйзоун», рассказал на сайте «Сабстэк», на котором у него 28 тысяч подписчиков, о попытках СБУ с помощью ФБР навести цензуру в Америке. Публикация особого шума не наделала. Но когда несколько дней назад юридический комитет палаты представителей США опубликовал свой 27-страничный доклад на ту же тему, разверзлись хляби небесные.

Застрельщицей этого проекта была республиканская фракция комитета, чей почерк легко узнается в заголовке доклада, который характеризует СБУ как «запятнанное украинское разведывательное ведомство». Из текста доклада, иллюстрированного факсимиле имейлов фэбээровца Кобзанца коллегам и сотрудникам соцсетей, выясняется, что СБУ «запятнана» наличием в ее рядах бывших кагэбэшников, унаследованных от Союза и отчасти вычищенных год назад Зеленским.

Этот момент не имел прямого отношения к теме доклада, и республиканцы, похоже, затронули его просто из стремления лягнуть СБУ.

В отличие от либеральных СМИ, в массе своей встретивших доклад о проделках СБУ зевком, консервативная пресса Америки отреагировала на него взрывом негодования, который Украине был ни к чему.

Консервативная организация Judicial Watch озаглавила свое сообщение о публикации доклада так: «ФБР вступило в сговор с украинской разведкой, чтобы подвергать американцев цензуре в рамках байденовской кампании против дезинформации». Заголовок «Нэшенэл ревью», одного из старейших консервативных журналов Америки, гласил: ««Почему ФБР помогает Украине затыкать американцам рты?» И в таком духе.

Справедливости ради, надо отметить, что СБУ была не единственной иностранной организацией, обратившейся за аналогичными одолжениями к американским соцсетям вслед за российским вторжением в Украину. Как говорится в цитируемом здесь докладе, сотрудники Конгресса сняли показания с одного из руководителей отдела кибербезопасности «Гугла», который сообщил, что с началом военных действий соцсети «были завалены просьбами удалить контент».

По его словам, эти просьбы исходили не только от украинских властей, но и от правительств стран Восточной Европы, Евросоюза и Европейской комиссии.

«Поступали они через министерство юстиции США», — показал этот сотрудник «Гугла».

Республиканцы, однако, подняли шум лишь по поводу просьб украинской спецслужбы. Их отношение к Украине иллюстрируется следующей статистикой:

79% демократов хотят помочь Украине отвоевать потерянную территорию, даже если это продолжит войну,

тогда как 49% республиканцев хотели бы как можно быстрее ее прекратить, даже если это оставит за Россией захваченные ею территории (согласно недавнему опросу Гэллапа).

На днях Дональд Трамп похвастался, что у него отличные отношения и с Путиным, и с Зеленским, и в очередной раз обещал, что в случае своего возвращения во власть он в 24 часа прекратит войну. Детали, как всегда, Трамп не сообщил.

Американские партии не вполне монолитны. В руководстве Республиканской продолжаются дебаты по поводу Украины. Глава ее фракции в сенате Митч Макконнел и кандидаты в президенты Ники Хейли и Майк Пенс горой стоят за помощь Украине до победного конца. Но костяк партии, ее так называемая база, пишет комментатор Си-эн-эн и «Вашингтон пост» Фарид Закариа, судя по всему, тяготеет к изоляционистам.

Маневры СБУ на американской территории, возможно, помогли забанить горстку горлопанов, но одновременно укрепили позиции изоляционистов вроде комментатора Такера Карлсона или сенатора Джоша Хоули. Последний сказал «Нью-Йорк таймс», что часть республиканцев остается твердокаменными интернационалистами, «но избиратели не с ними».

Владимир Козловский,

Внештатный спец. корр.,

Нью Йорк

* Входит в холдинг Meta, внесенный в РФ в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

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