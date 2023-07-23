От отравителя к спасителю: роль кислорода в развитии древнейших животных

Кислород играл важную, но сложную роль в эволюции жизни на Земле. Исследования показывают, что его влияние на развитие многоклеточных животных может быть более запутанным, чем предполагалось ранее.

Истоки жизни связаны с цианобактериями, первыми организмами, освоившими фотосинтез, который порождал кислород как “отход продукции”. Некогда Земля была лишена кислорода, однако его появление привело к революции в эволюции жизни.

Когда концентрация кислорода в атмосфере достигла 1%, это привело к массовому вымиранию, поскольку организмы не были приспособлены к такой химически активной среде. Однако после кислородное дыхание стало защитным механизмом, позволившим выжившим эволюционировать и усложниться.

Эукариоты, клетки со множеством органелл, включая более сложные формы жизни, возникли во время кислородной революции. Это привело к появлению многоклеточности на Земле и ее превращению из планеты микробов в мир разнообразных животных и растений.