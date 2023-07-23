 

Торжественное всенародное оплевание Игоря Стрелкова состоится в Большом кремлёвском дворце

23.07.2023, 13:33, Разное
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Все желающие москвичи смогут принять участие в оплевании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которого обвиняют в призывах к экстремизму в сети «Интернет».

Мероприятие состоится 24 июня в Большом кремлёвском дворце.

В 10:00 для посетителей откроется парадный зал, где будет выставлено чучело с лицом Стрелкова. Все желающие смогут плюнуть на чучело, бросить у него гнилой помидор или облить его помоями. Одновременно в здании будет проходить конкурс стихов и рисунков на тему «Игорь Стрелков – враг России», победители которого получат памятные призы и подарки.

Главным призом мероприятия станет возможность присутствовать на оглашении обвинительного приговора Стрелкова, которое состоится в конце августа.

– Многие россияне когда-то хорошо к нему относились, но времена меняются, – говорит автор идеи мероприятия, депутат Святослав Гуревич. – Лично я намерен сжечь во дворе Кремлёвского дворца совместные фотографии со Стрелковым-Гиркиным, сделанные на охоте и в бане. Ну и, конечно, плюнуть в его наглую рожу, чего уж там. С преступниками нужно поступать именно так, иначе на зоне они будут строить из себя политзаключённых.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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