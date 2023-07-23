Найден метод снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему во время жары

Канада, известная своими инновационными научными исследованиями, не перестает удивлять мир новыми открытиями. Недавно ученые Канады обнаружили способ, позволяющий снизить нагрузку на сердце пожилых людей в период жары.

Жаркое лето всегда вызывает тревогу у людей преклонного возраста, так как у них уменьшается терморегуляция и повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Высокая температура требует от организма дополнительных усилий для поддержания теплового баланса и поддержания оптимального артериального давления. Поэтому найти способ уменьшить нагрузку на сердце старшего поколения стало приоритетной задачей для исследователей.

Исходя из этого, научный коллектив Канады провел ряд исследований, направленных на изучение влияния жары на сердечно-сосудистую систему пожилых людей, и разработку метода, который позволит облегчить им жару. Они обнаружили, что применение специальных охлаждающих жилетов, содержащих специальные гели, может значительно снизить нагрузку на сердце во время жары.